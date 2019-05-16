- Казалось бы, все хорошо, активное гражданское общество, люди отстаивают свое мнение, но вот что меня смущает.
Храмы в городе строили всегда, и в далеком, и в недалеком прошлом, но активное противостояние получилось только нынче. Значит, появились некие силы, кому это понадобилось именно сейчас. Я по своей артистической работе имею некоторый опыт манипуляции общественным сознанием. Любой концерт или спектакль - так или иначе манипуляция. В данной ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины я вижу явные признаки именно таких манипуляций массами. Я не возьмусь утверждать, кто заказчик этих манипуляций и какова конечная цель, это не моей компетенции задача, но чьими руками это делается, вполне очевидно.
1) Профессиональные политтехнологи, чья работа - влиять на настроение людей в пользу того или иного заказчика. Это очень циничная братия, они могут отчаянно "топить" за абсолютно противоположные мировоззрения. Кто заплатил, тот и молодец.
2) Люди с политическими амбициями, зарабатывающие себе будущий избирательный электорат. Жизнь показывает, что обычно эти реформаторы на словах, добившись цели и получив желаемую должность, ничего не реформируют и ровно сидят на попе в своем кабинете. Потому что, как только ты начинаешь что-то активно делать и, не дай бог, менять, всегда найдутся люди, кого это не устраивает. А ему, оппозиционному политику, важно быть отличным парнем, которого все любят.
3) Блогеры, жаждущие славы. С этими как раз все ясно. Их задача - поддерживать миф о том, что телевизор - это зомбоящик, а вот интернет, напротив, источник правдивой информации. Никогда не пробовали посмотреть в интернете аккорды песен группы "Чайф"? Я пробовал. Так вот, мало того, что они неверные, так они на всех сайтах неверные и, что самое ужасное, с одними и теми же ошибками, как под копирку (это я так, к слову). Времена сейчас для блогеров тяжелые: слишком много их развелось, и все хотят подписчиков и лайков, которые потом можно монетизировать. Поэтому сидеть перед монитором уже не актуально, надо сидеть на дереве в окружении полиции и еще желательно с трусами на голове.
4) Артисты, музыканты и прочие публичные личности. Помимо искренних убеждений участие в протесте - это еще и возможность засветиться перед потенциальной публикой и представителями СМИ. Артистов не осуждаю, сам бываю на разных мероприятиях. Тут каждый выбирает сам. За последний месяц поддержали своим присутствием открытие детской фотовыставки и презентации фильма о детях, борющихся с онкологией, и еще были на открытии Игр победителей - для детей, справившихся с этой страшной болезнью. Если вы человек неравнодушный, то поинтересуйтесь этими прекрасными историями и, может, найдете более продуктивное применение своим желаниям быть активным гражданином общества.
5) Конечно, есть еще небольшая группа "профессиональных оппозиционеров", которые, как та Баба-яга, всегда против. Но это уже почти диагноз, они бескорыстны, они просто так живут - в вечном протесте.
Еще хочу привести несколько основных тезисов вышеперечисленных товарищей.
1) Мы горожане, и к нашему мнению не прислушиваются!!!
Как будто по другую сторону забора не горожане и их мнение не так важно.
2) Мы за зеленый город с парками и скверами!!!
Соответственно, остальные за город из стекла и бетона. Мы, другие, хотим дышать пылью и выхлопами автомобилей.
Огромный объем работ по озеленению города, в том числе вдоль набережной Исети, как бы в счет не идет.
3) Мы за современное высокообразованное общество без устаревших религиозных догм!!!
Каких только эпитетов не придумали в Сети сторонникам строительства храма: темные отсталые мракобесы и прочее...
Что-то я не видел в нашем городе протестов против открытия очередного, две тысячи тридцатого, винного магазина в шаговой доступности. Мне кажется, именно они, а не храмы, несут настоящую опасность будущему нации. Я не за сухой закон и алкоголь употребляю, но от вывесок "Вино", "Водка", "Пиво" в глазах рябит.
4) Мы, несколько тысяч протестующих, - это весь город!!!
Именно так и читаешь в сообщениях - весь город против.
Ребята, так-то нас, горожан, почти полтора миллиона.
5) Храмов много, и они стоят пустые.
Ребята, в музеях и театрах тоже не всегда есть народ, только во время хороших спектаклей и экспозиций, и это не повод перестать их финансировать и строить новые.
Еще раз повторюсь, что я не против активного гражданского общества и искренне уважаю почти всех людей, выходящих на улицу отстаивать свое мнение. Тут главное - не затоптать толпой желание делать что-то полезное для города и уже сделанные дела тех людей, кто действительно что-то делает. Делает своими руками и на свои деньги. Я бы поддержал противников застройки, если бы на этом месте собрались строить экологически опасное производство. Я призываю быть объективными в реальных оценках городской жизни. Нам необходимо наше городское мирное гражданское общество.
Тотальное безапелляционное недоверие к власти и к людям с достатком - это пережитки революционной идеологии, которые вбили нам в головы уже больше ста лет назад. Мы же с вами это уже проходили, такое мировоззрение абсолютно непродуктивно. Предайте меня общественной анафеме, но мое мнение, что у нас в городе большое количество высокопрофессиональных людей, занимающихся работой чиновников и чиновник - это не ругательное слово. Это те же горожане, живущие в нашем городе и любящие его. Я не идеализирую окружающий мир, и нечистые на руку, вороватые люди есть и среди чиновников, и среди депутатов, и среди пекарей, и среди таксистов... И уж чтобы вы меня совсем запинали и заплевали - мое мнение, что чем больше в нашем городе будет жить богатых, успешных, состоявшихся людей, тем лучше будет всем нам и городу.
Искренне желаю вам встать в список богатых и успешных, ну или хотя бы добрых, любящих жизнь и людей, умеющих по любому вопросу иметь собственное мнение. Второе гораздо реалистичнее, хотя и тоже непросто.
P. S. Комментариев в Сети не читаю, чего и вам желаю.
"Они могли что угодно свернуть в дугу"
И где собрались люди, которые не хотят видеть его на этом месте. В другом месте, где Екатерининский храм простоял два века и в 1930-м был разрушен большевиками, воссоздавать его не стали. Тот собор находился на Екатерининской площади (теперь это площадь Труда).
И если сейчас люди возле Драмы (так жители называют сквер у театра) выступают против стройки, то в 1924 году, несколько сотен человек, "вышли на улицу защищать храм".
Власти тогда обвинили прихожан в "антисоветском" и "контрреволюционном" выступлении, организовали возле собора пост милиции. В последующие годы давление на церковную общину усиливалось, а в апреле 1930-го с трудом, но все-таки храм удалось взорвать.
В то время в Екатеринбурге разрушили не только Екатерининский, но и кафедральный Богоявленский собор, храмы, называемые в народе Большой и Малый Златоуст. В газете "Уральский рабочий" за 1930-й год почти нет информации о тех событиях. Разве что заметка, как снимали крест с кафедрального собора, - говорит заведующий научно-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков:
- Вообще история Свердловска 1920-1930-х, можно сказать, черное пятно. Мы знаем об этом времени крайне мало. Это связано, в том числе, и с репрессиями в отношении людей, которые возглавляли наш город.
Документы на снос храмов в 1930-м подписывала Анна Бычкова - тогда председатель Свердловского горсовета. Дочь старообрядцев, она после смерти отца вместе с матерью и сестрой перебралась из Нязепетровска в Екатеринбург. В женской гимназии познакомилась с Клавдией Новгородцевой, будущей женой Якова Свердлова, увлеклась идеями марксизма, была сослана на Енисей, откуда бежала в США и вернулась в Россию в 1917-м.
Много позже (Анна Николаевна прожила 99 лет) в популярном журнале "Уральский следопыт" она объясняла снос храмов в 1930-м... лишь необходимостью получения материалов для большой стройки.
Так сейчас выглядит город с точки съемки Прокудина-Горского 110-летней давности:
Материалы для стройки рассчитывали получить из памятников архитектуры. Ими в 1925-1926 годах представители Главнауки признали главные храмы Свердловска. В том числе, и Екатерининский.
- Но свердловский горсовет в 1929 году эту ситуацию смог продавить. Настолько в то время было велико влияние местных властей. Они могли что и кого угодно свернуть в дугу, - констатирует Евгений Бурденков.
Соборы сломали, но, как это часто было в таких случаях, все вышло впустую. Полученный кирпич для строительства использовать было невозможно. В Музее истории Екатеринбурга корреспонденту "Родины" рассказали, что сохранились воспоминания Виктора Анфимова, входившего в проектное бюро Уралмаша. Он писал, что кирпич невозможно "выколупать", так как связка очень твердая...
...Место для строительства нового храма Екатерины - покровительницы города - ищут не первый год. Сначала хотели строить на прежнем месте. По словам Евгения Бурденкова, один из проектов был близок к изначальному (Екатерининский собор только в XIX веке серьезно перестроили) и предполагал сохранение фонтана, который теперь на этом месте.
Видимо, заказчики посчитали этот храм слишком маленьким. Появилась идея возвести собор фактически на Городском пруду, но там стройка оказалась невозможной.
После этого все и вылилось в Драму, то есть сквер у Театра драмы.
Точка кипения
Когда я разговаривала с ребятами, то выяснила, что они охотно и достаточно свободно идут на контакт и тоже во всей полноте ощущают себя горожанами, но, к сожалению, не очень хорошо знают историю Екатеринбурга. Как выяснилось, они активно, пришли защищать сквер, как свою территорию прогулок и отдыха. Просто им не нравится, что кто-то что-то всегда решает: "не посоветовавшись с народом". Они готовы "биться", хотя и не понимают, что за храм здесь хотят строить. Всем известно, что "дети" и "молодежь" - люди, у которых далеко не сразу приходит понимание узнать, понять и принять прошлое своего родного города. А еще, как показывает практика, - это мощная сила, наполненная особой энергией, именно та категория граждан, которую легко обмануть, спровоцировать на проявление протестных настроений и организацию массовых беспорядков, вандализма и насилия .
Моя позиция известна. Я - за храм! Более того, я за храм именно в центре города по согласованному и утвержденному проекту.
И я - за сквер! Если внимательно посмотреть проект, то он не только сохраняет большую часть сквера, но и расширяет его в сторону театра Драмы.
Основной вопрос - точки кипения. Где место храма святой Екатерины? Почему его надо строить именно в центре города?
Как вспоминал мой дед, Александр Николаевич Гостевских, храм св. Екатерины негласно был главным храмом Екатеринбурга. Он был заложен еще отцами-основателями города. Первый вариант деревянной церкви заложили еще первые поселенцы-казаки в период основания города. После того, как она сгорела, построили каменный Горный Собор. Его строили всем миром, строили на средства самих людей и строили на века. Двести лет, как показывают хроникальные документы города, Градо-Екатеринбургский Екатерининский горный собор стоял себе спокойно, никому не мешал, и всегда был местом особого притяжения горожан и местом Силы. Здесь венчались, крестили детей, провожали в последний путь.
В 1930 году собор взрывали трижды. Как рассказывал мой дед, "в народе ползли слухи, что наш город проклят, здесь расстреляли семью царя, здесь уничтожают главный храм города. От первого заряда храм устоял, только во всех домах на ближних улицах вылетели стекла. От второго заряда храм тоже особо не пострадал, но по стене здания Завода пошли трещины. Третий самый мощный заряд взорвал верхнюю часть храма" и унес с собой один из ближайших домов, который потом так и не восстановили"...
Один из видных современных специалистов по истории Екатеринбурга Н. С. Корепанов: "Храм святой Екатерины во все исторические эпохи оставался едва ли не важнейшим символом Екатеринбурга. По его состоянию или по отношению к нему в обществе (вне зависимости от его физического наличия) косвенным образом всегда можно было судить и о духовном состоянии самого общества".
Вот поэтому для меня не существует никаких других мест для этого храма. Его место в центре, а строительство - факт восстановления исторической справедливости и извинения по отношению к нашим предкам тем, кто строил его и весь наш город триста лет назад. Мне кажется, что они-то точно строили храм святой Екатерины в Екатеринбурге для мира, спокойствия и созидания. А еще я за проявление гражданской активности в рамках правового поля, конструктивный диалог власти и общества и восстановление исторической справедливости по отношению к нашим предкам.
Уже несколько лет на дальней окраине Екатеринбурга, в поселке Компрессорный, ведется строительство храма во имя Святителя и исповедника Луки Крымского. Каждый человек, желающий принять участие в строительстве храма, может внести свою лепту в виде покупки именного кирпичика. Общее количество "именных кирпичиков", приобретенных за время проведения акции "Построим храм вместе" - 87 980. Сейчас в кирпичном здании храма начались отделочные работы.
Вести диалог с теми, кто хочет диалога
Действия силовых структур в Екатеринбурге - реакция на провокацию, считают в Кремле.
На вопрос, насколько оправдан силовой сценарий в Екатеринбурге, где часть жителей города протестует против строительства храма, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации".
"И в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного и незаконного поведения", - заметил Песков. "Это, естественно, вызывает соответствующие действия силовых ведомств", - сказал он.
Идет разъяснительная работа, "продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести", подчеркнул представитель Кремля. "Будем надеяться, что этот диалог продолжится, и в ходе него будут даны все необходимые разъяснения", - добавил он.
"Очень много ложной информации, - также сообщил Песков. - Я связывался с компанией - планируемым застройщиком. Информация, что храм - это составная часть большой застройки и что там предусмотрены еще другие здания и центры, не соответствует действительности". "Речь идет о работах по благоустройству этого садика или парковой зоны, - продолжил он. - Это тоже нужно учитывать тем, у кого есть опасения, что перестанет существовать этот парк". "Здесь тоже надо принимать во внимание все аспекты", - заключил пресс-секретарь главы государства.
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
В центре Екатеринбурга остановлено строительство храма святой Екатерины. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил мэр города Александр Высокинский, возведение храма может быть продолжено после референдума местных жителей.
"К опросу мы готовимся. По итогам, соответственно, будем продолжать диалог с горожанами", - подчеркнул градоначальник.
Он отметил, что такой серьезный опрос займет около 20 дней, и призвал общественность дождаться его результатов.
Напомним, в Екатеринбурге несколько дней проходили несанкционированные акции протеста горожан против выбранного места для собора. Президент России Владимир Путин предложил городским властям устроить опрос жителей и только после этого принимать окончательное решение.