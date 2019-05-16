Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин по просьбе Е1.RU прокомментировал конфликт между противниками и сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Приводим его слова полностью:

- Казалось бы, все хорошо, активное гражданское общество, люди отстаивают свое мнение, но вот что меня смущает.

Храмы в городе строили всегда, и в далеком, и в недалеком прошлом, но активное противостояние получилось только нынче. Значит, появились некие силы, кому это понадобилось именно сейчас. Я по своей артистической работе имею некоторый опыт манипуляции общественным сознанием. Любой концерт или спектакль - так или иначе манипуляция. В данной ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины я вижу явные признаки именно таких манипуляций массами. Я не возьмусь утверждать, кто заказчик этих манипуляций и какова конечная цель, это не моей компетенции задача, но чьими руками это делается, вполне очевидно.

1) Профессиональные политтехнологи, чья работа - влиять на настроение людей в пользу того или иного заказчика. Это очень циничная братия, они могут отчаянно "топить" за абсолютно противоположные мировоззрения. Кто заплатил, тот и молодец.

2) Люди с политическими амбициями, зарабатывающие себе будущий избирательный электорат. Жизнь показывает, что обычно эти реформаторы на словах, добившись цели и получив желаемую должность, ничего не реформируют и ровно сидят на попе в своем кабинете. Потому что, как только ты начинаешь что-то активно делать и, не дай бог, менять, всегда найдутся люди, кого это не устраивает. А ему, оппозиционному политику, важно быть отличным парнем, которого все любят.

3) Блогеры, жаждущие славы. С этими как раз все ясно. Их задача - поддерживать миф о том, что телевизор - это зомбоящик, а вот интернет, напротив, источник правдивой информации. Никогда не пробовали посмотреть в интернете аккорды песен группы "Чайф"? Я пробовал. Так вот, мало того, что они неверные, так они на всех сайтах неверные и, что самое ужасное, с одними и теми же ошибками, как под копирку (это я так, к слову). Времена сейчас для блогеров тяжелые: слишком много их развелось, и все хотят подписчиков и лайков, которые потом можно монетизировать. Поэтому сидеть перед монитором уже не актуально, надо сидеть на дереве в окружении полиции и еще желательно с трусами на голове.

4) Артисты, музыканты и прочие публичные личности. Помимо искренних убеждений участие в протесте - это еще и возможность засветиться перед потенциальной публикой и представителями СМИ. Артистов не осуждаю, сам бываю на разных мероприятиях. Тут каждый выбирает сам. За последний месяц поддержали своим присутствием открытие детской фотовыставки и презентации фильма о детях, борющихся с онкологией, и еще были на открытии Игр победителей - для детей, справившихся с этой страшной болезнью. Если вы человек неравнодушный, то поинтересуйтесь этими прекрасными историями и, может, найдете более продуктивное применение своим желаниям быть активным гражданином общества.

5) Конечно, есть еще небольшая группа "профессиональных оппозиционеров", которые, как та Баба-яга, всегда против. Но это уже почти диагноз, они бескорыстны, они просто так живут - в вечном протесте.

Еще хочу привести несколько основных тезисов вышеперечисленных товарищей.

1) Мы горожане, и к нашему мнению не прислушиваются!!!

Как будто по другую сторону забора не горожане и их мнение не так важно.

2) Мы за зеленый город с парками и скверами!!!

Соответственно, остальные за город из стекла и бетона. Мы, другие, хотим дышать пылью и выхлопами автомобилей.

Огромный объем работ по озеленению города, в том числе вдоль набережной Исети, как бы в счет не идет.

3) Мы за современное высокообразованное общество без устаревших религиозных догм!!!

Каких только эпитетов не придумали в Сети сторонникам строительства храма: темные отсталые мракобесы и прочее...

Что-то я не видел в нашем городе протестов против открытия очередного, две тысячи тридцатого, винного магазина в шаговой доступности. Мне кажется, именно они, а не храмы, несут настоящую опасность будущему нации. Я не за сухой закон и алкоголь употребляю, но от вывесок "Вино", "Водка", "Пиво" в глазах рябит.

4) Мы, несколько тысяч протестующих, - это весь город!!!

Именно так и читаешь в сообщениях - весь город против.

Ребята, так-то нас, горожан, почти полтора миллиона.

5) Храмов много, и они стоят пустые.

Ребята, в музеях и театрах тоже не всегда есть народ, только во время хороших спектаклей и экспозиций, и это не повод перестать их финансировать и строить новые.

Еще раз повторюсь, что я не против активного гражданского общества и искренне уважаю почти всех людей, выходящих на улицу отстаивать свое мнение. Тут главное - не затоптать толпой желание делать что-то полезное для города и уже сделанные дела тех людей, кто действительно что-то делает. Делает своими руками и на свои деньги. Я бы поддержал противников застройки, если бы на этом месте собрались строить экологически опасное производство. Я призываю быть объективными в реальных оценках городской жизни. Нам необходимо наше городское мирное гражданское общество.

Что-то я не видел в нашем городе протестов против открытия очередного, две тысячи тридцатого, винного магазина в шаговой доступности. Мне кажется, именно они, а не храмы, несут настоящую опасность будущему нации

Тотальное безапелляционное недоверие к власти и к людям с достатком - это пережитки революционной идеологии, которые вбили нам в головы уже больше ста лет назад. Мы же с вами это уже проходили, такое мировоззрение абсолютно непродуктивно. Предайте меня общественной анафеме, но мое мнение, что у нас в городе большое количество высокопрофессиональных людей, занимающихся работой чиновников и чиновник - это не ругательное слово. Это те же горожане, живущие в нашем городе и любящие его. Я не идеализирую окружающий мир, и нечистые на руку, вороватые люди есть и среди чиновников, и среди депутатов, и среди пекарей, и среди таксистов... И уж чтобы вы меня совсем запинали и заплевали - мое мнение, что чем больше в нашем городе будет жить богатых, успешных, состоявшихся людей, тем лучше будет всем нам и городу.

Искренне желаю вам встать в список богатых и успешных, ну или хотя бы добрых, любящих жизнь и людей, умеющих по любому вопросу иметь собственное мнение. Второе гораздо реалистичнее, хотя и тоже непросто.

P. S. Комментариев в Сети не читаю, чего и вам желаю.