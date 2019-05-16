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16.05.2019 16:35
Рубрика: Общество

Диета для хрусталика

Регулярное употребление яиц спасает зрение
Текст: Ирина Лозовская
В авторитетном издании Clinical Nutrition вышло исследование, доказывающее исключительную пользу яиц.
Яйца отлично вписываются в сервировку стола. Фото: Smiltena / iStock Яйца отлично вписываются в сервировку стола. Фото: Smiltena / iStock
Яйца отлично вписываются в сервировку стола. Фото: Smiltena / iStock

Такой привычный, такой неприхотливый продукт нашего питания - куриные яйца - всегда привлекал внимание специалистов-диетологов. Одни призывали нас быть осторожными и не увлекаться включением их в меню. Другие конкретизировали страхи, которыми они чреваты. А еще кадры знаменитого фильма "Веселые ребята", где одна из героинь нещадно глотает этот продукт, дабы обрести возможность пения. Увы, тщетную. Во всяком случае, пока нет доказательств того, что яйца идут на пользу голосу. Зато…

Вывод однозначен: два - четыре яйца в неделю полезно включать в свой рацион

По мнению ученых, регулярное потребление яиц спасает от развития возрастной макулярной дегенерации - самой распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет. Авторы исследования - эксперты из Австралии - проследили за состоянием 3654 человек в течение 15 лет. И вот результат. Люди, употреблявшие по 2-4 яйца в неделю, на 49% реже страдали от возрастной макулярной дегенерации по сравнению с употреблявшими менее одного яйца в неделю.

Названы необходимые для хорошего загара продукты

Почему? По мнению специалистов, все дело в наличии в яйцах каротиноидов - лютеина и зеаксантина. Эти вещества способны влиять на прогрессирование расстройства. В сетчатке содержится до 70% лютеина и зеаксантина от их общего содержания в глазах. Соединения можно также встретить в подстилающем пигментном эпителии, сосудистой оболочке глаза, радужке, хрусталике и цилиарном теле (части средней оболочки глаза). Вывод однозначен: 2-4 яйца в неделю уместно и полезно включать в свой рацион. Независимо от возраста.

Общество Здоровье
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