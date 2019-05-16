РФ внесла в СБ ООН резолюцию о необходимости сотрудничества ООН и ОЗХО

На рассмотрение Совбеза ООН внесен проект резолюции о необходимости соблюдения норм конвенции о запрещении химоружия и взаимодействии между ООН и ОЗХО, сообщает РИА Новости. Инициатором обсуждения выступила Россия.

"В связи с несоблюдением положений Конвенции… (Совбез) подчеркивает важность эффективного и постоянного сотрудничества между ООН и ОЗХО, осуществляемого в строгом соответствии с положениями Конвенции и соглашением о взаимоотношениях между ООН и ОЗХО", - гласит проект резолюции.

В проекте также предлагается "настоятельно призывать государства-участники добросовестно выполнять свои обязательства по конвенции, включая уничтожение запасов химического оружия, и поддерживать ОЗХО в ее деятельности по осуществлению в рамках ее мандата".