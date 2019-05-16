Дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации работникам старше 40 лет могут начать предоставлять ежегодно. Сейчас это происходит раз в три года.

В России диспансеризация - дело добровольное, а в Европе уклонение от нее чревато последствиями. Фото: РИА Новости

До 20 июня минтруд по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева должен представить в правительство предложения по поправкам в Трудовой кодекс. Они и должны предоставить тем, кому за сорок, право на один выходной день с сохранением среднего заработка для диспансеризации. Минтруд обсуждает все это с другими ведомствами и социальными партнерами - профсоюзами и работодателями, сообщили "Российской газете" в министерстве.

Также есть поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить с 2020 года финансовое стимулирование медработников за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний. А при формировании бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2020 -2022 годы предусмотреть дополнительные ассигнования.

С начала 2019 года каждый работающий россиянин раз в три года уже может взять один день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации, а предпенсионеры - два дня каждый год.

Но 6 мая этого года вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профосмотров. Теперь диспансеризацию россиянам от 40 лет рекомендуется проходить не раз в три года, а ежегодно.

Прежняя периодичность сохраняется только для молодых людей 18-39 лет.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, идея предоставления ежегодного дня на прохождение диспансеризации правильная с точки зрения сохранения здоровья нации и раннего выявления заболеваний.

Но есть вопрос: будет ли соблюдаться это правило и как проконтролировать его несоблюдение? Прохождение диспансеризации в нашей стране - дело добровольное в отличие от стран Европы. Например, в Германии уклонение от диспансеризации чревато для человека ощутимым повышением стоимости медицинской страховки.

В России никаких санкций за это нет, и люди зачастую относятся к диспансеризации несерьезно. Александр Сафонов не исключил вероятности случаев, когда человек выходной "для прохождения диспансеризации" брать будет, но потратит его на какие-то другие цели. Так что вопрос ответственности и исполнительности тоже должен стоять на повестке дня.

Медиков будут материально поощрять, если во время диспансеризации они обнаружат онкологические заболевания, подтвержденные исследованиями

Кроме того, по мнению эксперта, диспансеризацию невозможно пройти за один день. В первый день человеку дадут направления на обследование и анализы. И даже если он в этот же день их пройдет и анализы сдаст, ему придется приходить как минимум еще один раз - за результатами. А если они насторожат врача, то еще не единожды - для прохождения углубленных обследований.

Третья проблема - очереди в поликлиниках и нехватка медицинского персонала.

Справятся ли врачи с наплывом посетителей, если завтра все россияне стану законопослушными и начнут ежегодно проходить диспансеризацию и не придется ли людям в связи с этим подолгу сидеть в очереди, говорит Сафонов.

И продолжает: "А что делать с представителями профессий, которые ежегодно проходят медицинские осмотры (хотя часто они протекают формально)? Как данные этих осмотров будут сочетаться с диспансеризацией - эти два вида обследований для них будут совмещены? Ответы на эти вопросы по идее должны быть даны в момент, когда будет решаться судьба ежегодного выходного для прохождения диспансеризации".

По мнению доктора медицинских наук, профессора, эксперта Лиги здоровья нации Мехмана Мамедова, диспансеризация очень нужна людям. Она позволяет оценить основные параметры физического состояния людей. С ее помощью можно определить факторы риска ряда заболеваний и скрытые клинические заболевания. "Для стратегии профилактики социально значимых болезней диспансеризация - эффективный метод", - говорит он. Так что жалеть денег на еще один выходной для работников не стоит.

Маркировка

Таблетки со льготой

Маркировка лекарств дешевле 20 рублей за упаковку будет бесплатной.

Об этом написано в постановлении правительства, утверждающем размер платы за услуги по предоставлению кодов маркировки. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что плата за предоставление кодов маркировки для лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших, отпускная цена производителя на которые не выше 20 рублей, взиматься не будет. За остальные будут платить по 50 копеек за один код без учета налога на добавленную стоимость.

Маркировать также будут крупы, макароны, чай, кофе, соки, косметику и другие товары.