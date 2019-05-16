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16.05.2019 15:37
Рубрика: Экономика

Россияне стали есть больше качественных сыров

Текст: Екатерина Ясакова
Потребление сыров в начале 2019 года выросло на 26 процентов в натуральном выражении, йогуртов - на 9,9 процента, сливочного масла - 6,7 процента, сообщили "Российской газете" в Национальном союзе производителей молока. Не прочь россияне полакомиться и мороженым - рост в этой категории составил 4,5 процента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Рост потребления обеспечен в одних категориях наращиванием собственного производства, в других - увеличением импорта”, - пояснил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.

Импорт молочной продукции в первом квартале 2019 года на 33 процента превысил значение аналогичного периода прошлого года в результате наращивания поставок как из стран дальнего зарубежья, так и из Беларуси. Ежемесячные поставки сливочного масла и сыров оказались максимальными с 2015 года.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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В то же время в первом квартале 2019 года было отмечено уменьшение потребления большинства видов цельномолочной продукции. Молока стали пить меньше на 1,7 процента, кефира - на 5,8 процента. Россияне уменьшили объемы покупки сметаны - на 10,2 процента, творога - на 7,1 процента. Самое серьезное сокращение показала категория маргаринов и спредов (минус 13 процентов) и сырных продуктов (минус 19,5 процента).

Причиной снижения стало падение покупательской способности. В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились, по предварительной оценке, на 2,3 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года, продолжив тенденцию последних нескольких лет. Кроме того, повлияло изменение вкусовых предпочтений: в условиях снижения доходов россияне стали более избирательными и требовательными к качеству продовольствия, поэтому отказываются от сырных продуктов в пользу сыров, от спредов - в пользу масла, переходят с кефира на йогурты.

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