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16.05.2019 17:26
Рубрика: В мире

К следователю под стражей

Россиянка задержана по запросу Интерпола
Текст: Александр Степанов
В Болгарии задержана россиянка, которая разыскивается правоохранительными органами РФ за мошенничество в особо крупном размере.

Женщину арестовали в одном из пригородов Бургаса, в селе Кошарица. Как сообщает ТАСС, в ближайшее время городской суд примет решение об аресте россиянки. Если судья посчитает обоснованными доказательства вины задержанной, то он вынесет постановление об ее экстрадиции в Россию. По данным болгарских СМИ, речь идет о 42-летней гражданке России Светлане Алтабасовой. Она разыскивалась Интерполом по запросу с так называемым "красным углом". Правовой основой для издания такого уведомления является ордер на арест или постановление суда, выданные судебными органами заинтересованной страны.

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В Болгарии россиянка занималась бизнесом, открыв в курортном местечке Свети Влас магазин по продаже сувенирной продукции.

По некоторым данным, Алтабасова является экс-чиновницей мэрии Якутска и проходит по уголовному делу о мошенничестве с квартирами муниципального жилого фонда. После возбуждения против нее уголовного дела Алтабасова скрывалась в нескольких европейских странах, а последние полтора года проживала вместе с мужем в селе Кошарица. В России задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

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