Сборная России разгромила итальянцев и продолжает идти без поражений на чемпионате мира в Словакии

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в словацких городах Братислава и Кошице, прошли очередные матчи группового этапа.

Наши хоккеисты забросили в ворота итальянцев десять безответных шайб. Фото: РИА Новости

Сборная России одержала четвертую подряд победу на турнире. На сей раз под горячую руку команды Ильи Воробьева попали итальянцы.

Встреча завершилась со счетом 10:0 в пользу "Красной машины". Отметим, что наконец-то прервал свою безголевую серию один из лидеров российской команды - Александр Овечкин.

Повод порадоваться за отечественную команду был и у любителей статистики.

Оказывается, что российские хоккеисты впервые в истории сумели добиться победы с разницей в десять шайб. Ранее самой крупной победой российской команды была победа с перевесом в девять шайб. В 1994 году матч с Великобританией завершился со счетом 12:3. Также россияне трижды побеждали на турнирах под эгидой ИИХФ со счетом 10:1.

Благодаря этой победе команда Ильи Воробьева возглавила группу "B" с 12 очками. Столько же баллов у команды Швейцарии.

Следующим соперником нашей дружины станет сборная Латвии. Матч пройдет в субботу.

Комментируя ход турнира, наставник сборной России Илья Воробьев призвал уважительно относиться к любому сопернику:

- Мы рады, что выиграли, что Овечкин забил. Но давайте с уважением относиться к сопернику. Мы выиграли, потому что получилась такая игра. Несмотря на счет, конкретная польза от матча была. Мы посмотрели на разные сочетания, отработали большинство.

Овечкин наконец-то отличился, а вот Евгений Малкин итальянцам не забил...

Илья Воробьев: Ничего страшного, забьет самый решающий и важный гол на турнире (смеется).

Акцентировали внимание команды на том, чтобы обойти швейцарцев в таблице?

Илья Воробьев: Нет, ребятам ничего не говорили, но тренеры, конечно же, знали об этом.

Кучеров сказал, что ему такие проходные матчи скучны. Может, уменьшить количество команд?

Илья Воробьев: Это не мой вопрос. Есть турнир, есть регламент, по которому мы играем.

А вот вратарь сборной России Андрей Василевский сообщил пресс-службе федерации хоккея России, что поединок с итальянцами оказался для него непростым:

- Не удивляйтесь, но игра в каком-то смысле получилась для меня тяжелой. Не так много бросков, поэтому стоял "холодным". Сборная Италии играла на контратаках, поэтому надо было оставаться в фокусе. Но если говорить про результат, то вроде получилось.

В концовке итальянцы все-таки прибавили и создали пару опасных моментов, могли сорвать вам "сухарь".

Андрей Василевский: Для меня и команды главное - победа.

Ваш партнер по сборной Кучеров отметил, что хотелось бы обходиться без матчей с соперниками такого уровня. Вы с ним согласны?

Андрей Василевский: Повторюсь - для меня это был тяжелый матч, поскольку надо было оставаться в боевой готовности и постараться не дать забить итальянцам.

Так же мощно, как россияне, выглядит на первенстве планеты и сборная Германии. Накануне немцы обыграли команду Словакии.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Шайбы в составе победителей забросили Марк Михелис, Маркус Айзеншмид и Леон Драйзатль. У словаков отличились Андрей Секера и Либор Гудачек. Отметим, что немцы забросили две шайбы в концовке третьего периода, проигрывая по ходу матча со счетом 1:2.

Германия по-прежнему лидирует в турнирной таблице группа "А", набрав 12 очков. Словакия располагается на шестой строчке, имея три очка.

Где будем смотреть

17 мая, пятница, "Матч ТВ"

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Словакия. Прямая трансляция.

18 мая, пятница, "Матч ТВ"

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия. Прямая трансляция.

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Германия. Прямая трансляция из Словакии.

19 мая, воскресенье, Первый канал

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Финляндия. Прямая трансляция из Словакии.