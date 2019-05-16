NASA показало след от крушения космического корабля на Луне

Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).

Изображение появилось на официальном сайте NASA. На снимке хорошо видно место посадки корабля "Берешит" в районе Моря Спокойствия (Mare Serenitatis).

Аппарат разбился 11 апреля 2019 года. Он был частью проекта израильской некоммерческой организации SpaceIL. Аппарат должен быть плавно опуститься на лунную поверхности и провести несколько опытов. Однако посадка получилась жесткой.

Место крушения 22 апреля запечатлели сразу три камеры, установленные на лунном орбитальном аппарате LRO. Специалисты NASA представили уже обработанные изображения, на которых видно темное пятно диаметром около 10 метров.

Именно цвет позволил определить, что это место подверглось удару. Дело в том, что поврежденный грунт стал более грубым, чем окружающая гладкая территория, и утратил часть своей отражательной способности. Поэтому он и выглядит темным.

Вокруг пятна имеется светлое гало. Ученые считают, что это следствие оседания газопылевой смеси, выдернутой из грунта. То есть вокруг места крушения поверхность приобрела более высокую отражательную способность.

Визуально определить по снимкам, оставил ли аппарат поверхностный кратер при ударе, довольно трудно. Возможно, он просто слишком мал. Исследователи объясняют это низким углом при посадке (всего около 8,4 градуса относительно поверхности), легкой массой аппарата и его низкой скоростью.

Метеорит такого же размера при ударе оставил бы на поверхности Луны куда более заметный след. Впрочем, существующие математические модели помогли ученым дать предварительную оценку размеру и форме кратера, который, предположительно, все-таки мог образоваться при крушении посадочного модуля.