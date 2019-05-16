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16 мая 2019 г.
Российская газета - Столичный выпуск № 104(7862)

Федеральный список экстремистских материалов

Опубликован 16 мая 2019 г.

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4886. Аудиофайл "Calvados - Жидовская свобода" продолжительностью 3 минуты 12 секунд, начинающийся со словами "Наша цель - диктатура и русский порядок, возрождение и народная власть!..." и заканчивающийся словами "...Юнденфрай - рабочий класс готов в бою отстоять права!" (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 28.02.2019).

Список предоставлен Минюстом России