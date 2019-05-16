США хотят присоединить южнокорейскую ПРО к американской

Многочисленные эксперты США стали призывать к интеграции южнокорейской ПРО с американской, мотивируя это необходимостью противодействия угрозе со стороны КНДР. Эту идею стали поддерживать и в Пентагоне. Данные планы полностью отражают аргументы китайских и российских экспертов, которые выступали против размещения систем ПРО США в Корее и говорили, что Вашингтон не остановится и будет пытаться включить южнокорейские комплексы в систему глобальной ПРО США, что будет провоцировать гонку ракетных вооружений.

Напомним, что в 2016 году Южная Корея приняла решение разместить у себя противоракетные комплексы США THAAD, что спровоцировало серьезное недовольство со стороны КНР и России. Кроме того, южнокорейцы активно создают систему собственной противоракетной и противовоздушной обороны KAMD. Сеул при этом заверял Москву и Пекин, что им не о чем волноваться, так как корейская система не будет связана с американской и не будет использоваться США для нарушения глобального паритета и развития ПРО Соединенных Штатов. Представители КНР и РФ же опасались, что радар батареи ПРО США может быть использован в системе раннего оповещения о ракетных запусках, а со временем Вашингтон вообще добьется того, что корейская ПРО станет частью глобальной ПРО США по примеру японской.

Настроения в американском экспертном сообществе обнародовала радиостанция "Голос Америки", которую процитировала влиятельная южнокорейская консервативная газета "Чосон Ильбо".

"Нам нужна объединенная, интегрированная, многослойная противоракетная система, так как ни одна система самостоятельно не может гарантировать защиты от всех ракет. Поэтому нам надо объединить все те возможности, которые есть у нас", - заявил эксперт американского Фонда защиты демократии Дэвид Максвел, подчеркивая необходимость сотрудничества в сфере ПРО между США и Республикой Корея (РК).

"Мы могли бы объединить системы в систему ПРО США уже давно, но это не было сделано… Южной Корее необходимо согласиться на это, и это они должны сделать немедленно, уже завтра", - добавил бывший сотрудник военной разведки США Брюс Бечтол, который в настоящий момент преподает в одном из вузов Америки.

Все это не ограничилось заявлениями отдельных "независимых экспертов". Как сообщила "Чосон Ильбо", во время одной из конференций, которая прошла 7 мая в Центре стратегических и международных исследований США, полковник Командования войск США по космосу и противоракетной обороны Чад Скэггс признал, что слияние ПРО РК и США является одной из приоритетных задач союзников. Он добавил, что Сеул и Вашингтон уже активно обсуждают вопрос об интеграции систем двух стран.

По словам корейских экспертов, технической сложности для слияния двух систем нет, а потому осталось принять только политическое решение. "С технической точки зрения нет никаких проблем в интеграции радаров двух систем. Надо просто соединить их… Но это не та проблема, которую могут решить только военные. Это решение, которое может сделать только президент и правительство нашей страны", - прокомментировал ситуацию эксперт Форума по обороне и безопасности Кореи Син Чжон У.

Таким образом, не прошло и пары лет, как стали реализовываться как раз те сценарии, про которые говорили российские и китайские специалисты, выступая против размещения ПРО США в Корее и сотрудничества в этой сфере между Вашингтоном и Сеулом. Используя предлог о "северокорейской угрозе", США будут продолжать давить на Южную Корею, чтобы в итоге добиться по примеру Японии ее подключения к глобальной ПРО Соединенных Штатов, которая будет использовать в том числе южнокорейские возможности для противодействия КНР и РФ.

Судя по позиции самой влиятельной газеты Кореи "Чосон Ильбо" и некоторым высказываниям южнокорейских военных, эти планы имеют сторонников и в Сеуле. Кроме того, вопреки предвыборным обещаниям президент Республики Корея Мун Чжэ Ин так и не пошел на выдворение ПРО США THAAD из Кореи. Эти комплексы уже развернуты в Южной Корее, работают, и их полностью контролируют только американские военные, что неизбежно вызывает сомнения в заверениях южан о том, что эти системы будут направлены только против КНДР.

Любые шаги по интеграции систем ПРО США и Южной Кореи неизбежно лишь подстегнут глобальную гонку ракетных вооружений, а для Кореи это будет означать, что и ее объекты окажутся среди целей, по которым придется наносить удары Китаю и России в случае полномасштабного вооруженного конфликта с США.