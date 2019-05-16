Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ

Московский окружной военный суд признал законным содержание под стражей начальника отдела ФСБ полковника Кирилла Черкалина. В пресс-службе суда сообщили, что судья Олег Москвитин своим постановлением решение 235-го гарнизонного военного суда об избрании в отношении арестованного меры пресечения в виде заключения под стражу оставил без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения.

Следствие предъявило фигуранту уголовного дела Черкалину обвинение в получении взятки на сумму в 850 тысяч долларов. Офицеру вменяется несколько эпизодов получения особо крупных взяток по части 6 статьи 290 УК РФ. По сообщениям СМИ, он получал от коммерсанта деньги за общее покровительство.

Заседание суда проходило в закрытом режиме в связи с тем, что материалы следствия проходят под грифом "секретно". Известно, что Черкалин работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, курировал банковский сектор.

В конце апреля о задержании Черкалина сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В тот же день 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест на два месяца.

Вместе с Черкалиным, как сообщали в ЦОС, были задержаны также двое бывших сотрудников ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Оба по ходатайству следствия были заключены под стражу с санкции Басманного районного суда Москвы. Им вменили особо крупное мошенничество. Что касается этих двух фигурантов, то здесь информации больше. Согласно материалам уголовного дела, озвученным в Басманном суде, Фролов и Васильев в 2011 году (тогда еще действующие сотрудники спецслужбы), "действуя в составе организованной группы, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности", ввели потерпевшего Сергея Гляделкина в заблуждение, убедив, что он может быть привлечен к уголовной ответственности. И тем самым его проект о реализации инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы ставится под угрозу срыва.

По данным следствия, потерпевший бизнесмен был согласен передать организованной группе, в которую входили Фролов и Васильев, принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 миллионов рублей.