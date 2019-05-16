Московский окружной военный суд в четверг признал законным содержание под стражей начальника отдела ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

В пресс-службе суда сообщили, что судья Олег Москвитин своим постановлением решение 235-го гарнизонного военного суда об избрании в отношении арестованного меры пресечения в виде заключения под стражу оставил без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения.

В ходе процесса защита арестованного убеждала судью в том, что решение о заключении Черкалина под стражу было "преждевременным, незаконным и необоснованным". Представитель военной прокуратуры и следователь по делу настаивали на том, что решение суда первой инстанции следует оставить в силе.

Следствие предъявило фигуранту уголовного дела Черкалину обвинение в получении взятки на сумму 850 тысяч долларов. По сообщениям СМИ он получал от коммерсанта деньги за общее покровительство.

Известно, что Черкалин работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, курировал банковский сектор.

В конце апреля о задержании Черкалина сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В тот же день суд отправил его под арест до 23 июня.

Вместе с Черкалиным, как сообщали в ЦОС, были задержаны также двое бывших сотрудников ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Оба полковника в отставке были заключены под стражу с санкции Басманного районного суда Москвы.