Телевизионная премьера фильма "Довлатов" состоится на Первом канале

Телевизионная премьера фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов", Первый канал, 25 мая, 23.00

Образ Сергея Довлатова на экране воплотил сербский актер Милан Марич. Он не просто играл, а проживал жизнь своего персонажа. Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего был в кинопрокате всего четыре дня, потом, в связи с повышенным зрительским интересом, прокат продлили до десяти дней. Кто-то успел за это время посмотреть кино, кто-то - нет. Продюсеры у фильма "Довлатов" те же, что и у картины "Война Анны" Алексея Федорченко, и именно в эти дни повторяется эксперимент с прокатом - уже у этого фильма. "Война Анны" также в прокате всего четыре дня, и уже ясно, что и ее покажет Первый канал. Когда - неизвестно.

А вот дату телепремьеры "Довлатова" объявили: теперь есть шанс посмотреть картину и у большой зрительской аудитории. Фильм повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов, накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций, столкновение с криминалом, рассказ о литературной жизни города на Неве, о киностудии "Ленфильм". В фильме есть и музыка, и чтение стихов, и подробности ремесла журналиста. В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель откроет для себя тонкого ироничного человека, который выбирает свой творческий путь в довольно закрытое и неспокойное время.

Образ Довлатова воплотил на экране сербский актер Милан Марич. Как отмечает Марич, он не хотел делать имитацию Довлатова. Он решил погрузить себя в то эмоциональное состояние, в котором, как ему казалось, находился сам Довлатов, и попытаться представить и пережить все дилеммы и страхи, обуревающие писателя. Также в фильме сыграли Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный и другие. Остается добавить, что фильм участвовал в основном конкурсе 68-го Берлинского кинофестиваля и завоевал "Серебряного медведя". "За выдающиеся достижения в области киноискусства" награду получила художник-постановщик Елена Окопная.

Также фильм получил премию "Золотой Орел" за 2018 год в номинации "Лучшая женская роль второго плана" (Светлана Ходченкова) и премию "Ника-2019" за "Лучшую работу художника (Елена Окопная).

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К 85-летию Глеба Панфилова, которое отмечается 21 мая, на телеканале "Россия К" большая телепремьера: спектакль "Аудиенция" в постановке режиссера, главную роль в котором сыграла Инна Чурикова - 25 мая (18:40). А также телесериал Глеба Панфилова "Без вины виноватые" - 20-23 мая (22:10, повтор 21-24 мая, 9:10).

В кино Глеб Панфилов пришел, имея за плечами профессию инженера-химика, опыт кинолюбительства и работы на телевидении. Его режиссерским дебютом стала картина "В огне брода нет", которая была тепло встречена зрителями и высоко оценена критиками. В 1969 году на XII МКФ в Локарно лента получила приз "Золотой леопард", а в истории отечественного кинематографа родился новый дуэт - Инна Чурикова и Глеб Панфилов. "Встреча с Глебом стала для меня подарком судьбы, - говорит Чурикова. - Он художник. Человек, которому я верю и которого люблю".

Все, что делал Панфилов в кино, всегда было непредсказуемо. Он долго вынашивал замысел большого эпического фильма о Жанне д’Арк с Инной Чуриковой в главной роли. Для ленты уже был написан сценарий, но кинематографические чиновники сочли проект "неактуальным". Вместо этого Панфилов снимает фильм "Начало" о девушке из провинциального городка, которая мечтает стать настоящей актрисой, а пока играет в самодеятельном театре. Там ее и находит режиссер, который хочет снять фильм о Жанне д’Арк. Картина "Начало" получила "Серебряного льва Святого Марка" на Венецианском кинофестивале.

Каждый фильм Панфилова - "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Васса", "Романовы. Венценосная Семья", "В круге первом" - затрагивает темы, интересующие его сегодня и сейчас, вне зависимости от конъюнктуры, от времени и внешних обстоятельств. "В сюжетах я ищу обстоятельства, касающиеся меня лично, которые лично меня волнуют, - говорит режиссер. - Нечто свежее в ощущениях, что может стать и свежим фильмом в итоге работы".