У Дональда Трампа нашли 14 непогашенных кредитов

Президент США Дональд Трамп имеет 14 непогашенных кредитов. Среди них - три на сумму более чем 50 млн долларов, а также ипотека на 5-25 млн долларов.

Последний заем американский лидер взял в банке в 2018 году. Это стало известно из отчета Офиса по правительственной этике о финансовых делах президента, данные которого приводит РИА Новости.

Агентство отмечает, что ипотечные кредиты в США охотно берут даже самые обеспеченные люди. Причина в том, что процент по таким кредитам, как правило, ниже, чем потенциальных доход от вложений наличными средствами. То есть, взяв ипотеку, например, под 4,5%, гражданин одновременно может более выгодно инвестировать свои свободные средства в бизнес или акции.