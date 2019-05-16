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16.05.2019 16:30
Рубрика: Общество

Сколько сигарет в бутылке вина

Ученые предупреждают о тесной связи развития рака с употреблением алкоголя
Текст: Валерия Наумова
Рак - один из самых опасных диагнозов. Страх попасть в число им страдающих велик чрезвычайно. Но вот парадокс! Доказано и наукой, и практикой: существует связь между курением и развитием онкологического заболевания. Однако далеко не все бросают сигарету. Доказано, что есть связь между потреблением вина и развитием опухоли. Мы не обольщаемся, понимаем, что и этот доказанный факт не уберет бутылку с алкоголем с нашего стола. Но все же знание лучше, чем незнание. А потому…

Предлагаем ознакомиться с выводами ученых Университетской больницы Саутгемптона, Бангорского университета и Саутгемптонского университета, которые оценили риск развития рака, связанного с употреблением умеренного количества алкоголя. Оценили и сравнили его с риском заболевания раком, связанным с курением. Рассказывает один из авторов исследования доктор Тереза Хайдс:

Абсолютный риск заболевания раком, связанный с одной бутылкой вина в неделю, для некурящих мужчин составляет 1%, для женщин 1,4%

- Наши результаты показывают, что "сигаретный эквивалент" бутылки вина - 5 сигарет для мужчин и 10 для женщин в неделю. По оценкам ученых, абсолютный риск заболевания раком в течение жизни, связанный с одной бутылкой вина в неделю, для некурящих мужчин составляет 1%, для женщин - 1,4%. У мужчин он, по-видимому, в первую очередь связан с раковыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У женщин 55% случаев связано с раком молочной железы.

Фото: pixabay.com
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Употребление трех бутылок вина в неделю (примерно полбутылки в день) увеличивает вероятность возникновения и развития различных проблем со здоровьем. Этот уровень потребления увеличивает абсолютный риск рака до 1,9% у мужчин и 3,6% у женщин. Он эквивалентен курению примерно 8 сигарет в неделю для мужчин и 23 - для женщин. Исследование не говорит о том, что употребление алкоголя в умеренных количествах равнозначно курению. Наши результаты связаны с пожизненным риском для населения. На индивидуальном уровне риск развития рака в виде употребления алкоголя или курения будет варьироваться, и для многих людей воздействие десяти единиц алкоголя (одна бутылка вина) или 5-10 сигарет может очень различаться.

Общество Здоровье Общество Наука Онкология: как победить рак
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