До главного события клубного баскетбола Старого Света, "Финала четырех" Евролиги, который пройдет в испанской Витории-Гастейс, остались считаные часы. В числе соискателей титула по традиции и московский ЦСКА. За последние 17 лет армейцы лишь раз отсутствовали в квартете сильнейших, выиграв главный трофей трижды.

Второй год подряд в "Финал четырех" вышли победители Евролиги трех последних сезонов. Помимо ЦСКА (2016) это турецкий "Фенербахче" (2017) и действующий чемпион турнира мадридский "Реал". Из честной компании выбивается еще один клуб с берегов Босфора, "Анадолу Эфес". В "Финалах четырех" новичком его не назовешь, но в последний раз "Анадолу" добирался до этой стадии в 2001 году, когда еще назывался по имени своего пивного спонсора. Ну и "Эфес" - единственный в квартете, не побеждавший в Евролиге ни разу. Впрочем, случайным его появление не назовешь: в регулярном чемпионате "Анадолу" стал четвертым, а в плей-офф выбил мастеровитую "Барселону".

В полуфинальном матче, который хронологически будет первым, "Анадолу" будет противостоять главный фаворит "Финала четырех", по мнению букмекеров, "Фенербахче".

Что касается ЦСКА, судьба не балует армейцев разнообразием. Как и в прошлом году, москвичам предстоит встреча с "Реалом". Только теперь мадридцы - в ранге обладателя чемпионской короны.

Добавим, что нынешний "Финал четырех" имеет для ЦСКА особый смысл. Так совпало, что в этом году истекают контракты практически всей армейской основы. А также наставника команды Итудиса. Однако, по словам президента клуба Андрея Ватутина, все переговоры начнутся только после Евролиги. И отталкиваться в них руководство будет от фигуры главного тренера. Итудис имеет шанс им остаться только в случае завоевания чемпионского титула.

За последние 17 лет ЦСКА лишь раз не попал в "Финал четырех" Евролиги

Одним из тех, на кого ЦСКА в пятницу будет рассчитывать особо, является Уилл Клайберн. За два года в московском клубе американец стал мегазвездой Евролиги. Его место в символической пятерке турнира по итогам сезона 2019/2020 тому подтверждение. В интервью "РГ" Клайберн рассказал, как сумел добиться успеха в одной из лучших команд Старого Света.

В регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл "Реал". Значит ли это, что в полуфинальном матче с мадридцами армейцы будут фаворитами?

Уилл Клайберн: Не думаю, что это что-то значит. А в прошлом сезоне мы проиграли им в полуфинале "Финала четырех", и что? Не имеет значения, что было в прошлом. Предстоит один матч, в котором победит команда, которая сильнее именно на данный момент.

Какие сильные стороны можете выделить у соперника?

Уилл Клайберн: Не знаю даже, что сказать. У них очень талантливая команда, много опытных игроков. Но решаться все будет на паркете, а не на бумаге. Кто окажется крепче характером, сильнее.

Кто в "Реале" самый опасный игрок?

Уилл Клайберн: Трудно выбрать. На самом деле этот матч может стать звездным часом любого из присутствующих на площадке. Поэтому не вижу смысла выделять кого-то особенно. Тем более, как я уже сказал, у "Реала" вся команда очень хороша.

"Финал четырех" будет проходить в Испании. И "Реал" наверняка сможет рассчитывать на всецелую поддержку трибун?

Уилл Клайберн: Не думаю, что это будет серьезным фактором. Мы знаем, что такое, когда против тебя болеет вся арена.

Есть ли у "Анадолу" в другом полуфинале шансы против "Фенербахче"?

Уилл Клайберн: Это всего лишь один матч. Произойти может все что угодно. Не важно, насколько одна команда лучше другой: тебе нужно просто сыграть лучше данный конкретный матч.

Справедливо, что все решается в одной игре?

Уилл Клайберн: Не хотелось бы сейчас в это вдаваться. Есть правила, и мы играем по ним. Все, что я могу сказать: нам нужно выиграть два матча, и мы - чемпионы. Вот и все.

К концу подходит ваш второй сезон в ЦСКА. С тех пор, как вы пришли в армейский клуб, вы сильно изменились как игрок и как человек?

Уилл Клайберн: Я бы так не сказал. Просто я стал чувствовать себя более комфортно в своей роли и вообще в системе. Чтобы оказаться здесь, я потратил годы работы над собой. Оказавшись здесь, среди классных игроков, мне нужно было сделать еще один шаг, перейти на следующий уровень. Сейчас я наслаждаюсь своим пребыванием в ЦСКА.

После двух лет жизни в российской столице можете сказать, что поняли московский стиль жизни?

Уилл Клайберн: Думаю, да. Я привык ко многим вещам. Могу сказать, что здесь я как дома.

Любимые места появились? Может, Красная площадь?

Уилл Клайберн: Нет-нет. Мы любим прогуливаться по торговым центрам. Детям там весело.

Дети здесь в школу ходят?

Уилл Клайберн: Дочка ходит в школу. Она рядом, это очень удобно. Мы довольны.

С окончанием текущего сезона завершится и ваш контракт. Есть мысли попробовать себя в НБА?

Уилл Клайберн: Конечно. Если кто-то выйдет с предложением, я рассмотрю его. Попробовать себя в НБА - мечта многих.

А что если ЦСКА предложит вам остаться?

Уилл Клайберн: Не знаю, что будет дальше. Не могу заглянуть в будущее и предсказать, что произойдет в ближайшие пару недель. Я сам заинтригован.

Где будем смотреть

17 мая, пятница "Матч! Арена"

19.00 "Фенербахче" - "Анадолу"

"Матч ТВ"

22.00 ЦСКА - "Реал". Прямая трансляция

19 мая, воскресенье Матч! Арена

18.30 Матч за третье место.

21.30 Финал.