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16.05.2019 19:58
Рубрика: Спорт

Бьются на булавах

Наши гимнастки приехали на ЧЕ в Баку за "золотом"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Лидеры сборной России по художественной гимнастике сестры-близняшки Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова вступают в борьбу за медали чемпионата Европы в Баку.

Согласно регламенту, по нечетным годам на континентальных первенствах взрослые спортсменки соревнуются в индивидуальных видах многоборья (обруче, мяче, ленте и булавах), а юниорки выступают в групповых упражнениях. По итогам квалификации также определяется победитель в командном зачете.

Гимнастки Аверины были лучшими на Кубке мира в Италии

Наши "художницы" уже собрали солидную коллекцию наград на этапах Гран-при и Кубка мира, однако чемпионат Европы станет первым крупным стартом предолимпийского сезона. Кроме того, выступление гимнасток - а в турнире примут участие около 200 спортсменок из 35 стран - можно считать генеральной репетицией чемпионата мира, который также пройдет в Баку, но в середине сентября.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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