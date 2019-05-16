В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Компьютерные игры со сценами насилия предлагается маркировать. Члены Совета Федерации подготовили законопроект на эту тему и вносят его в Госдуму. Об это сообщается на сайте верхней палаты парламента.

По словам одного из авторов законопроекта, первого заместителя председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, законопроект разработан из-за случаев поджогов, расстрелов, взрывов в образовательных учреждениях, совершенных несовершеннолетними, в результате чего погибли дети и взрослые.

Ранее зампред комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Елена Мизулина предлагала штрафовать за сцены насилия в компьютерных играх.