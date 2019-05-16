В Иране ответили на решение США вывести своих госслужащих из Ирака

Иран не представляет ни для кого угрозы в регионе и не намерен ни на кого нападать. С таким заявлением выступило постпредство Исламской Республики при ООН, комментируя решение госдепа США по своим сотрудникам, работающим в Ираке.

Накануне американское внешнеполитическое ведомство распорядилось, чтобы все госслужащие, работа которых не связана с оперативными службами, покинули Ирак, в том числе из посольства США в Багдаде и консульства в Эрбиле. Такое решение связано с якобы существующей угрозой безопасности гражданам США со стороны Ирана и проиранских сил в Ираке.

"Иран никому не угрожает ни в Ираке, ни где-либо еще, и не намерен нападать на кого-то. Иран на протяжении всей своей истории лишь защищает себя и никогда не обладал агрессивной стратегией в отношении какого-либо государства", - говорится в документе.

В постпредстве ИРИ отметили, что подобные решения властей США основаны на "фальшивых отчетах разведки, призванные спровоцировать вероятный конфликт в регионе".

Напомним, ранее центральное командование вооруженных сил США повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии в связи с потенциальной угрозой американским военнослужащим со стороны Ирана. На фоне обострения отношений с Тегераном США также направили в Персидский залив авианосную группировку и стратегическую авиацию. В Вашингтоне заверяют, что обладают свидетельствами подготовки Исламской Республикой нападений на американские силы на Ближнем Востоке.