В Италии появился первый отель для пожилых

Этим летом в итальянском курортном городе Римини распахнет двери первая гостиница, созданная специально для одиноких и престарелых. В отеле будет всего 33 номера, а от желающих, как утверждают в дирекции, уже нет отбоя.

Заведение строится на частные пожертвования, а обслуживать его будут волонтеры. Поэтому цены в "отеле для дедушек и бабушек", в отличие от местных гостиниц и домов престарелых, приятно удивят постояльцев. Владельцы пока держат в секрете примерную стоимость номера в сутки.

Речь идет не о доме престарелых, а настоящем отеле с уютным названием "У нас дома", в котором будут проживать лишь люди почтенного возраста. По словам авторов инициативы, адвоката Лино Фальцарано и будущего директора Памелы Лабуоно, у них только одна цель - помочь престарелым синьорам победить одиночество и достойно провести "третий, постпенсионный возраст". В отеле можно отдохнуть и неплохо развлечься в обществе великовозрастных сверстников.

Старикам ни о чем не нужно беспокоиться - для них предусмотрен целый комплекс услуг, включая медицинскую поддержку, специальное меню и развлечения, соответствующие их возрасту: от караоке, танцев и вечерних променадов до игры в карты и заплывов в бассейне.

Жестких критериев во возрасту или семейному положению при заселении вводить не планируется. Адвокат Лино Фальцарано рассказал "РГ", что в отеле будут "номера разных форматов, позволяющие разместить пожилые семейные пары, а также их внуков, если они вдруг изволят навестить своих дедушек и бабушек".