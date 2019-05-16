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16.05.2019 22:02

В отеле только бабушки

В Италии появился первый отель для пожилых
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Этим летом в итальянском курортном городе Римини распахнет двери первая гостиница, созданная специально для одиноких и престарелых. В отеле будет всего 33 номера, а от желающих, как утверждают в дирекции, уже нет отбоя.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заведение строится на частные пожертвования, а обслуживать его будут волонтеры. Поэтому цены в "отеле для дедушек и бабушек", в отличие от местных гостиниц и домов престарелых, приятно удивят постояльцев. Владельцы пока держат в секрете примерную стоимость номера в сутки.

Фото: AP/Koji Sasahara
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Речь идет не о доме престарелых, а настоящем отеле с уютным названием "У нас дома", в котором будут проживать лишь люди почтенного возраста. По словам авторов инициативы, адвоката Лино Фальцарано и будущего директора Памелы Лабуоно, у них только одна цель - помочь престарелым синьорам победить одиночество и достойно провести "третий, постпенсионный возраст". В отеле можно отдохнуть и неплохо развлечься в обществе великовозрастных сверстников.

Старикам ни о чем не нужно беспокоиться - для них предусмотрен целый комплекс услуг, включая медицинскую поддержку, специальное меню и развлечения, соответствующие их возрасту: от караоке, танцев и вечерних променадов до игры в карты и заплывов в бассейне.

Жестких критериев во возрасту или семейному положению при заселении вводить не планируется. Адвокат Лино Фальцарано рассказал "РГ", что в отеле будут "номера разных форматов, позволяющие разместить пожилые семейные пары, а также их внуков, если они вдруг изволят навестить своих дедушек и бабушек".

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