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16.05.2019 18:30
Рубрика: В мире

В Казахстане арестовали ученого-китаеведа по подозрению в госизмене

Текст: Александр Ленин

Правоохранители Казахстана задержали ученого-китаеведа Константина Сыроежкина по подозрению в государственной измене.

Фото: iStock
Бывший сотрудник ФСБ Докучаев осужден за госизмену

"В отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина Львовича, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". 19 февраля решением следственного суда Алма-Аты избрана мера пресечения - арест. В настоящее время продолжаются следственные действия", - сообщает издание informburo.kz.

Мужчине грозит тюремный срок от 10 до 15 лет, а также лишение гражданства.

Напомним, что Константин Сыроежкин является синологом, имеет ученую степень доктора политических наук. В разное время он работал в институте уйгуроведения Академии наук КазССР, центре востоковедения Академии наук Республики Казахстан, а также в Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан.

В мире экс-СССР Казахстан
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