В Казахстане арестовали ученого-китаеведа по подозрению в госизмене

Правоохранители Казахстана задержали ученого-китаеведа Константина Сыроежкина по подозрению в государственной измене.

"В отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина Львовича, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". 19 февраля решением следственного суда Алма-Аты избрана мера пресечения - арест. В настоящее время продолжаются следственные действия", - сообщает издание informburo.kz.

Мужчине грозит тюремный срок от 10 до 15 лет, а также лишение гражданства.

Напомним, что Константин Сыроежкин является синологом, имеет ученую степень доктора политических наук. В разное время он работал в институте уйгуроведения Академии наук КазССР, центре востоковедения Академии наук Республики Казахстан, а также в Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан.