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16.05.2019 22:38

Бескрылые тоже летают

В Москве открылась Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2019
Текст: Ренат Закиев, Сергей Птичкин, Михаил Щепин
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Первый день ее работы прошел в режиме активных переговоров, презентаций, деловых совещаний и заключения контрактов.

HeliRussia проводится с 2008 года, занимает первое место среди всех подобных европейских мероприятий. Она собирает ведущих создателей и эксплуатантов винтокрылых машин. Невзирая на санкции, помимо России свою продукцию в этом году в Москве представляют компании из 19 стран мира, в том числе Великобритании, США и даже далекой Австралии. А Франция демонстрирует объединенную экспозицию своих производителей под эгидой GIFAS. Всего в выставке участвуют около 250 компаний.

Фото: Tech. Sgt. Andy Dunaway/wikipedia.org
Скоростная версия вертолета Apache завершила продувочные испытания

Надо отметить, что ведущие мировые производители вертолетов продолжают рассматривать нашу страну как основной рынок винтокрылых машин с почти неограниченным ресурсом потребления. И если бы не нынешняя политика Запада, в небе России давно стали бы привычными лучшие вертолеты, выпускаемые в США и Европе. Впрочем, производство американских вертолетов BELL 407JX уже локализовано в России на Уральском заводе гражданской авиации. А европейский AW 139 выпускает российско-итальянское совместное предприятие, один из сборочных цехов которого находится недалеко от Москвы. Презентация одной из новейших русифицированных версий AW 139 прошла в первый день работы выставки.

Весьма интересную систему спасения аварийных легких вертолетов с помощью парашютов представила итальянская фирма ZEFHIR.

Фото: AFP.
Беспилотное такси может перевернуть представление о передвижении

На HeliRussia 2019 показано немало любопытных новинок. В частности, сверхлегкий вертолет соосной схемы R-34, созданный ОКБ "Ротор" (г. Кумертау). Он сконструирован по заданию компании "Аэроэлектромаш". По словам разработчиков, R-34 построен с применением кардинально новых и, что немаловажно, запатентованных технологий. На сегодняшний день это самый компактный, экономичный и малошумный вертолет в мире. Создан он в инициативном порядке, но, вполне возможно, на него обратят внимание и силовые структуры. Впрочем, и в мирной сфере работа для такой машины найдется.

Казанский вертолетный завод показал легкий "Ансат", насыщенный многочисленными новинками. Это и специальные боксы для перевозки новорожденных - так называемые кювезы. И оригинальные контейнеры для перевозки различных грузов, расположенные по правому и левому бортам. Грузоподъемность одной корзины - 200 кг.

Кстати, в первый день работы выставки холдинг "Вертолеты России" и авиакомпания "Полярные авиалинии" подписали соглашение на поставку семи вертолетов "Ансат". По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, легкий "Ансат" - один из самых перспективных продуктов в своем классе как на отечественном, так и на зарубежном рынке.

Беспилотное воздушное такси Bartini - это электрический аппарат вертикального взлета и посадки с дальностью полета 150 км и скоростью 300 км в час

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о росте спроса в мире на ударные вертолеты. Как говорится в пресс-релизе компании, "Рособоронэкспорт" своевременно оценил параметры спроса и предлагает иностранным заказчикам наиболее современные, проверенные в реальных боевых условиях образцы - Ка-52 и Ми-28НЭ. По словам Михеева, также ожидается положительная динамика в сегменте многоцелевых вертолетов, в котором Россия представляет "Ансат" и Ка-226Т.

Фото: naypong / istock
В Росреестре начал работу центр использования беспилотников

Последние несколько лет на выставке широко представляются беспилотные летательные аппараты. Изюминкой этого года можно считать проект беспилотного воздушного такси Bartini от международного альянса McFly.Aero. Это электрический аппарат вертикального взлета и посадки, который в финальной версии должен преодолевать 150 км и достигать скорости 300 километров в час.

Заряда аккумулятора должно хватать не менее чем на 30 минут полета. Сейчас компания на базе инжинирингового центра "Кинетика" в МИСиС собирает прототип беспилотника.

Под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ в рамках работы выставки пройдет фестиваль "От винта!", который покажет молодежные разработки беспилотных летательных аппаратов. В нем участвуют конструкторы в возрасте от двенадцати лет.

Выставка будет открыта для всех желающих с 10.00 до 18.00 16 и 17 мая и с 10.00 до 16.00 в субботу, 18 мая. Стоимость билета для посетителей на один день выставки - 500 руб., при этом для ряда категорий посетителей предусмотрены льготы.

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