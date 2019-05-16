Первый день ее работы прошел в режиме активных переговоров, презентаций, деловых совещаний и заключения контрактов.

HeliRussia проводится с 2008 года, занимает первое место среди всех подобных европейских мероприятий. Она собирает ведущих создателей и эксплуатантов винтокрылых машин. Невзирая на санкции, помимо России свою продукцию в этом году в Москве представляют компании из 19 стран мира, в том числе Великобритании, США и даже далекой Австралии. А Франция демонстрирует объединенную экспозицию своих производителей под эгидой GIFAS. Всего в выставке участвуют около 250 компаний.

Надо отметить, что ведущие мировые производители вертолетов продолжают рассматривать нашу страну как основной рынок винтокрылых машин с почти неограниченным ресурсом потребления. И если бы не нынешняя политика Запада, в небе России давно стали бы привычными лучшие вертолеты, выпускаемые в США и Европе. Впрочем, производство американских вертолетов BELL 407JX уже локализовано в России на Уральском заводе гражданской авиации. А европейский AW 139 выпускает российско-итальянское совместное предприятие, один из сборочных цехов которого находится недалеко от Москвы. Презентация одной из новейших русифицированных версий AW 139 прошла в первый день работы выставки.

Весьма интересную систему спасения аварийных легких вертолетов с помощью парашютов представила итальянская фирма ZEFHIR.

На HeliRussia 2019 показано немало любопытных новинок. В частности, сверхлегкий вертолет соосной схемы R-34, созданный ОКБ "Ротор" (г. Кумертау). Он сконструирован по заданию компании "Аэроэлектромаш". По словам разработчиков, R-34 построен с применением кардинально новых и, что немаловажно, запатентованных технологий. На сегодняшний день это самый компактный, экономичный и малошумный вертолет в мире. Создан он в инициативном порядке, но, вполне возможно, на него обратят внимание и силовые структуры. Впрочем, и в мирной сфере работа для такой машины найдется.

Казанский вертолетный завод показал легкий "Ансат", насыщенный многочисленными новинками. Это и специальные боксы для перевозки новорожденных - так называемые кювезы. И оригинальные контейнеры для перевозки различных грузов, расположенные по правому и левому бортам. Грузоподъемность одной корзины - 200 кг.

Кстати, в первый день работы выставки холдинг "Вертолеты России" и авиакомпания "Полярные авиалинии" подписали соглашение на поставку семи вертолетов "Ансат". По словам гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского, легкий "Ансат" - один из самых перспективных продуктов в своем классе как на отечественном, так и на зарубежном рынке.

Беспилотное воздушное такси Bartini - это электрический аппарат вертикального взлета и посадки с дальностью полета 150 км и скоростью 300 км в час

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил о росте спроса в мире на ударные вертолеты. Как говорится в пресс-релизе компании, "Рособоронэкспорт" своевременно оценил параметры спроса и предлагает иностранным заказчикам наиболее современные, проверенные в реальных боевых условиях образцы - Ка-52 и Ми-28НЭ. По словам Михеева, также ожидается положительная динамика в сегменте многоцелевых вертолетов, в котором Россия представляет "Ансат" и Ка-226Т.

Последние несколько лет на выставке широко представляются беспилотные летательные аппараты. Изюминкой этого года можно считать проект беспилотного воздушного такси Bartini от международного альянса McFly.Aero. Это электрический аппарат вертикального взлета и посадки, который в финальной версии должен преодолевать 150 км и достигать скорости 300 километров в час.

Заряда аккумулятора должно хватать не менее чем на 30 минут полета. Сейчас компания на базе инжинирингового центра "Кинетика" в МИСиС собирает прототип беспилотника.

Под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ в рамках работы выставки пройдет фестиваль "От винта!", который покажет молодежные разработки беспилотных летательных аппаратов. В нем участвуют конструкторы в возрасте от двенадцати лет.

Выставка будет открыта для всех желающих с 10.00 до 18.00 16 и 17 мая и с 10.00 до 16.00 в субботу, 18 мая. Стоимость билета для посетителей на один день выставки - 500 руб., при этом для ряда категорий посетителей предусмотрены льготы.