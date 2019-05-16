Три дня подряд парижане чествуют свою главную достопримечательность - Эйфелеву башню. Ровно 130 лет назад возведенное по проекту Густава Эйфеля сооружение приняло первых посетителей. За минувшие годы "Железную даму" навестили свыше 300 миллионов человек, а Париж невозможно представить без ее рвущегося под облака ажурного абриса.

К юбилею городские власти запустили специальную программу, подготовленную французским сценографом Брюно Сейльером. Он создал свето-музыкальное шоу с использованием лазеров, стробоскопов и трехмерных изображений, повествующее о насыщенной истории знакового сооружения, но не только. Отдельно упомянут и Нотр-Дам: перед глазами зрителей воспроизводятся фрагменты знаменитых витражей пострадавший от пожара базилики. Сеансы, собирающие многотысячную толпу, длятся по 12 минут и демонстрируются три раза в день, начиная с десяти часов вчера.

А ведь башня, построенная в 1889 году для Парижской всемирной выставки с тем, чтобы продемонстрировать всему свету "индустриальный гений" французов, должна была простоять не более 20 лет, а затем отправиться на металлолом. Ее современники, такие как Ги де Мопассан, Виктор Гюго и Александр Дюма-сын, требовали сноса "ненавистного чудовища", бросающего на город "уродливую тень".

Спасли "Железную даму" ее создатель, заручившийся поддержкой парижской мэрии, и Первая мировая война, когда башню использовали для телеграфной и радиосвязи между Генштабом и фронтом, а также для "прослушки" сообщений немецкого командования.