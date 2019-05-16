В Роскачестве рассказали об уязвимости мессенджеров

Центр цифровой экспертизы Роскачества не рекомендует пользователям передавать конфиденциальную информацию через мессенджеры ни в каком виде. Об этом сказал "РГ" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Он пояснил, что Роскачество проверило WhatsApp и другие популярные мобильные приложения на наличие уязвимости и заключило: все они имеют ряд уязвимостей, которые, при должном уровне компентности злоумышленника, позволяют получить данные пользователя при перехвате данных.

Однако они передаются в зашифрованном виде, а расшифровать их можно только при помощи ключей шифрования.

Осенью Роскачество выпустит исследование мессенджеров, при проверке эксперты особое внимание уделят безопасности приложений.