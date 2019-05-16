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16.05.2019 20:55
Рубрика: Общество

В Роскачестве рассказали об уязвимости мессенджеров

Текст: Марина Гусенко
Центр цифровой экспертизы Роскачества не рекомендует пользователям передавать конфиденциальную информацию через мессенджеры ни в каком виде. Об этом сказал "РГ" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он пояснил, что Роскачество проверило WhatsApp и другие популярные мобильные приложения на наличие уязвимости и заключило: все они имеют ряд уязвимостей, которые, при должном уровне компентности злоумышленника, позволяют получить данные пользователя при перехвате данных.

Фото: iStock
Звонки в WhatsApp оказались опасными

Однако они передаются в зашифрованном виде, а расшифровать их можно только при помощи ключей шифрования.

Осенью Роскачество выпустит исследование мессенджеров, при проверке эксперты особое внимание уделят безопасности приложений.

Общество СМИ и соцсети Госфонды и контрольные органы Роскачество
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