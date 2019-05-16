В России введут нормы вывоза рыбы для любительской рыбалки

В дополнение к нормам вылова рыбы нужно установить и нормы вывоза рыбы, над этим сейчас идет работа, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в ходе пресс-конференции в "Российской газете".

"Работаем еще над одним показателем - это норма вывоза. Должно быть ограничение на вывоз пойманной рыбы порядка трех суточных норм вылова", - сказал Василий Соколов.

Сейчас контроль над перевозимой рыбой ужесточен, например, в аэропортах требуют документы о происхождении рыбы. Но норма вывоза все равно нужна, уточнил он.

В дальнейшем должен распространяться принцип "поймал - отпусти". Пока у многих людей продукты, полученные от любительской рыбалки, составляют существенную долю в рационе, добавил Соколов.

В России уже установлены суточные нормы вылова рыбы для каждого вида рыбы и для каждого региона. В среднем они составляют от 5 до 10 килограммов на человека. За превышение норм действуют штрафы.

Кроме того, действуют запреты на вылов некоторых видов рыб, например, осетровых. С принятием закона о любительской рыбалке штрафы за нарушение запретов повысились. Ранее за вылов десятков килограммов осетровых назначались штрафы по 10-15 тысяч рублей "По последним задержаниям были назначены штрафы на сотни тысяч рублей", - отметил Василий Соколов.