В России запустят сразу две программы, нацеленные на улучшение качества жизни пожилых: программу по борьбе с деменцией и профилактику падений и переломов. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева, выступая на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии.

Обсудить проблемы сохранения здоровья старшего поколения собрались не только российские специалисты, но и ведущие геронтологи и гериатры из Бельгии, Великобритании, Израиля, Франции, Италии. Проблемы у всех общие: успехи медицины привели к серьезному увеличению продолжительности жизни людей. В "Клуб 80+" входит все больше стран. Российское руководство, к слову, также считает реальной цель достичь в стране средней продолжительности жизни на уровне 80 лет к 2030 году.

Но долгожительство поставило перед государственными системами здравоохранения и соцзащиты новые вызовы: сейчас треть расходов в медицине приходится на оказание помощи людям старше 60-65 лет. Стремительно растут расходы и на уход за пожилыми. Вот почему специалисты единодушны: долгая жизнь не самоцель, важно, чтобы мы как можно дольше оставались активными.

Проблем много: во всем мире ученые ищут действенные средства от деменции (старческого слабоумия), придумывают, как подольше сохранить старикам бодрость тела и духа. Например, в Израиле, как рассказал президент Израильского гериатрического общества Цви Дволяцкий, 60 процентов пожилых граждан находятся под постоянным контролем медиков по деменции. Правительство финансирует программу "Жить с достоинством" - здесь выделяют материальную помощь семьям, где есть такие больные. А в стационарах пожилых пациентов опекают волонтеры. Об интересном опыте Японии рассказал представитель Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо. Японцы доказали, что физическая активность замедляет психическое старение. "Регулярные аэробные нагрузки улучшают кровоснабжение мозга, и у пациентов с начальной степенью когнитивных нарушений через несколько месяцев занятий очевиден прогресс - их память становится лучше", - отметил профессор Эндо. О важности правильного питания для сохранения здоровья сердца и сосудов рассказала ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Минздрава России, профессор Алла Погожева.

Долгая жизнь не самоцель, важно максимально продлить годы бодрости и здоровья

"Мы внимательно изучаем зарубежный опыт и используем его, выстраивая комплексную программу помощи пожилым в России, - отметила Ольга Ткачева. - Нам предстоит решить две глобальные задачи: увеличение периода активной жизни и создание системы долговременного ухода. За последние два года значительно выросло количество гериатров - их начали готовить во многих медицинских вузах. Мы продолжаем создавать трехуровневую структуру гериатрической помощи. Развивается Федеральный гериатрический центр, в нем открылся отдел телемедицины. К 2024 году должно открыться более 6000 гериатрических коек, работать 68 соответствующих центров в регионах. Подготовлено две важных программы: Антидементный план действий и План профилактики падений и переломов". Ольга Ткачева подчеркнула, что систему помощи пожилым планируется выстраивать таким образом, чтобы люди могли оставаться в привычных для них условиях - в семье.