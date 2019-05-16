В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова. Об этом в четверг сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России.

В ходе расследования обвинение в окончательной редакции было предъявлено директору расположенного в подмосковной Лобне реабилитационного центра "Феникс", где перед смертью актер Марьянов проходил лечение от алкоголизма. Женщине вменили сразу две статьи Уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление в опасности".

Следователи СК России по Московской области установили, что актер Дмитрий Марьянов в период с 6 по 15 октября 2017 года находился в указанном реабилитационном центре. 15 октября артист стал жаловаться другим пациентам центра и работавшим там консультантам на плохое самочувствие и боль в ноге.

Все жалобы, а также просьбы о необходимости госпитализации Марьянова, по данным следствия, были переданы директору центра "Феникс". Причем, это было сделано "не менее 10 раз". Однако, обвиняемая воспрепятствовала доставлению в больницу актера, запретив ему вызвать "скорую помощь". При этом, считают следователи, дама располагала сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в подчиненном ей центре медперсонала для оказания необходимой помощи. Знала директора центра и об отсутствии у актера мобильного телефона, то есть самостоятельно вызвать себе "скорую" он не мог.

"Директор центра, осознавая, что актер находится в опасном для жизни и здоровья состоянии, тем не менее намеревалась продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра", - рассказали в Следственном комитете.

Установлено, что директор центра давала указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов "галоперидол" и "феназепам", которые могут применяться только в условиях медучреждения и строго по назначению лечащего врача. Кроме того, по данным следствия, указанные медпрепараты были приобретены "у неизвестных производителей и имели неустановленные сроки годности".

"Скорую помощь" актеру все-таки вызвали, это, несмотря на запрет со стороны обвиняемой сделал один из клиентов "Феникса". Актер был доставлен в больницу, но там оставалось только констатировать его смерть.

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Вместе с тем экспертизой было установлено, что при своевременном направлении Марьянова в больницу - с момента появления первых жалоб на плохое самочувствие - сохранение его жизни было возможным.

В СКР рассказали, что обвиняемая свою вину так и не признала. Но этого и не требуется, поскольку, отмечают в следственном ведомстве, была собрана достаточная доказательственная база.

"Следователями были допрошены более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, 6 экспертиз, в том числе 2 комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых легли в основу обвинения", - пояснили в СК России.

Отмечается, что следователь уже уведомил обвиняемую и ее адвокатов об окончании производства следственных действий. В ближайшее время они приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. После чего уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру и последующей передачи для рассмотрения в суд.