В "Смешариках" появится панда

Российские и китайские мультипликаторы заключили два соглашения о сотрудничестве в ходе проходящего в Пекине диалога азиатских цивилизаций. Один из документов предполагает совместное создание мультфильма "Панда и Смешарики". С китайской стороны участие в проекте примет анимационное подразделение Центрального телевидения Китая, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" .

Всего по итогам первого дня форума по диалогу азиатских цивилизаций подписано 20 соглашений о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Они подписаны не только с соседями Китая по азиатскому региону, но и с партнерами из США, Испании, Франции, Великобритании и других стран. Документы предполагают активизацию сотрудничества в кино- и мультипликационной индустриях, планируются также проекты в области медиа и культурных обменов.

Диалог азиатских цивилизаций стартовал в Пекине 15 мая. На нем собрались около 2000 известных деятелей искусств, журналистов и ученых из более чем 40 стран. Мероприятие стало грандиозным международным праздником культуры. В его рамках состоится карнавал азиатских цивилизаций, фестиваль азиатской кухни, неделя азиатского кино, выставки живописи и многие другие мероприятия, которые, как ожидается, посетят сотни тысяч человек.