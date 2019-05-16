Женская сборная России вечером в четверг вылетела по маршруту Москва - Амстердам - Сан-Паулу - Бразилиа. С 21 по 23 мая команда главного тренера Вадима Панкова проведет в бразильской столице матчи первого игрового уик-энда ежегодного коммерческого турнира - Лиги наций. Соперники - Доминиканская Республика, Китай и хозяйки площадки.

Поскольку главными в этом сезоне для россиянок считаются домашняя олимпийская квалификация 2-4 августа в Калининграде и Евро-2019 (23 августа - 8 сентября), в Лиге наций с ее плотнейшим календарем и утомительными переездами Панков старается задействовать максимум перспективной молодежи.

Вот состав команды на бразильский этап: связующие - Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК", Свердловская обл.), Полина Матвеева ("Динамо-Казань"); нападающие (диагональные и доигровщики) - Мария Халецкая ("Динамо", Краснодар), Маргарита Курило ("Енисей", Красноярск), Виктория Руссу, Мария Воробьева, Татьяна Юринская (все - "Заречье-Одинцово"), София Кузнецова (Ленинградка"); блокирующие - Ангелина Лазаренко ("Волеро", Цюрих, Швейцария / Ле-Канне, Франция), Екатерина Ефимова ("Динамо", Москва), Валерия Зайцева ("Локомотив", Калининград), Ольга Зубарева ("Динамо" Кр); либеро - Дарья Пилипенко /Чикризова/ ("Динамо-Метар", Челябинск), Кристина Курносова ("Заречье-Одинцово").

Получается, что если в Бразилиа выйдут на площадку и примут участие хотя бы в одном игровом эпизоде, то с дебютом за сборную России в официальных встречах надо будет поздравлять сразу девятерых волейболисток из 14 - Матвееву, Халецкую, Курило, Руссу, Воробьеву, Кузнецову, Зайцеву, Зубареву и Пилипенко. Такого массового вхождения новичков в истории национальной дружины еще никогда не было.

Всего в Лиге наций выступают 16 команд, которые сыграют в один круг. Помимо Бразилии, россиянки выступят в Турции, Бельгии, Италии и у себя дома в Екатеринбурге. Финальный этап пройдет 3-7 июля в китайском Нанкине с участием хозяек и пяти лучших сборных по итогам предварительного раунда.