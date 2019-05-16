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16.05.2019 16:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волонтер и его команда

VIII акция "Добровольцы - детям" идет в 80 регионах
Текст: Артем Лощихин
Началась Всероссийская акция "Добровольцы - детям". Ее суть - волонтеры помогают многодетным семьям, детским домам, семьям, которые попали в трудную ситуацию, и детям, которые не ладят с законом. Акция собрала более 7 миллионов участников - как волонтеров, так и детей, и их родителей, а также 1,5 миллиона многодетных семей в 80 регионах.

- Наша забота - дети и семьи, оказавшиеся на грани социального благополучия, - говорит в интервью "Российской газете" сенатор Совета Федерации Лилия Гумерова. - Наша цель - дать детям и их родителям почувствовать, что они могут быть успешными, помочь им повысить самооценку.

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В Тюмени и Вологде волонтеры вместе с "трудными" подростками ухаживают за пожилыми людьми в домах для престарелых. В Кургане, наоборот, волонтеры "серебряного" возраста устраивают в детских домах области мастер-классы по кулинарии, учат детей музыке и танцам, читают с ними книги и смотрят фильмы. В Хабаровском крае Совет отцов собирает для многодетных семей материальную помощь. В Москве и Липецке, в Орле и других городах России волонтеры учат детей писать и рисовать, проводят экскурсии, помогают ориентироваться в социальных сетях и отвечать на вызовы интернета.

Каждый год растет число добровольцев. По данным Ассоциации волонтерских центров, сегодня более 51 процента россиян готовы присоединиться к добровольческому движению. При этом социологический портрет добровольца, помогающего детям, обретает черты команды - это разные люди в возрасте от четырнадцати и до восьмидесяти лет, объединенные общей целью - помогать детям.

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