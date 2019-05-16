Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика. Количество детей, получающих бесплатное питание в школах, может быть увеличено. Для обеспечения жильем сирот нужна отдельная программа. А с чиновников должен быть особый спрос. Об этом и многом другом Владимир Путин заявил в ходе общения с участниками медиафорума Общероссийского народного фронта.

В четверг президент принял участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Большая дискуссия с журналистами и экспертами по вопросам образования, здравоохранения, жилья, демографии и культуры длилась больше двух часов. По всем вопросам российский лидер в режиме онлайн давал поручения членам правительства, комментировал отдельные моменты сам и задавал вопросы. В этом году встреча российского лидера и представителей региональных СМИ проходила в новом формате. Путину показывали репортажи региональных журналистов, проблемный ряд охватывал весь спектр национальных проектов.

Открывая заседание, президент поблагодарил Народный фронт за то, что организация продолжает жить и не просто жить, но и приносить пользу. "Вы ближе всего к людям находитесь - чувствуете, понимаете, видите своими глазами все, что происходит на местах. Важно дать вам возможность донести это до всех уровней власти, в том числе и до вашего покорного слуги, до правительства РФ, до губернаторов, до руководителей муниципалитетов", - заявил президент. По его словам, это особенно важно с учетом того, что началась реализация национальных проектов.

Когда вице-спикер Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева заметила, что "нас, журналистов, не очень-то любят, не все любят критику", Путин отреагировал , что "никто критику не любит". При этом добавил, что любят критику, "может быть, только очень умные люди, нацеленные на результат", которые могут сделать выводы из того, что не получилось, и оценить, насколько эффективна эта критика. "Это тот редкий случай - а может быть, нередкий, в работе правительства очень часто так происходит, - когда мы говорим, что нужно принимать непопулярные решения. Но они нужны часто стране, региону, муниципалитету нужны. Понятно, что может чтото не нравиться, но надо набраться мужества это сделать, если мы действительно любим то дело, которому мы служим", - заявил Путин.

В ходе медиафорума российский президент выслушал целый ряд сообщений и посмотрел сюжеты о проблемах со школьным питанием. Один из материалов подготовил даже сам школьник, жалуясь, что качество питания не соответствует уровню его оплаты. Президент заявил, что считает целесообразным перевести контроль за питанием в школах с директора учебного заведения на уровень муниципального руководства. Ранее участники медиафорума выступили с предложением передать на уровень губернатора региона вопросы питания в столовых школьных учреждений. "Если мы на губернаторский уровень замкнем контроль всех школ в регионе, не факт, что это будет эффективно. Министр здесь находится (глава минпросвещения Ольга Васильева. - Прим. "РГ"), методические рекомендации можно дать. Но точно совершенно - можно для муниципальных школ вынести контроль на уровень муниципального руководства", - заметил Путин. Кроме того, он заявил, что "хотелось бы существенно расширить количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием". Но он подчеркнул, что необходимо определить источники финансирования и его объем.

Еще одна тема, которая была поднята по теме образования, - подготовка детей к школам. Так, Владимир Путин поддержал идею адресной помощи семьям, имеющим трудности с подготовкой детей к школе. С таким предложением на заседании выступила сопредседатель Центрального штаба ОНФ и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. "Я согласен, наверное, еще многое приходится в школе делать с помощью рабочих тетрадей, это, так сказать, расходный материал. И здесь, конечно, нужно подумать о том, чтобы адресно помочь тем семьям, которые так или иначе будут в этом нуждаться. Здесь я согласен, и прошу министерство (минпросвещения. - Прим. "РГ") подумать над этим, сделать предложение", - заявил Путин. Отдельно президент подчеркнул, что предоставление учебников в российских школах должно быть бесплатным. И тут, по словам Путина, не должно быть "никакого мухлежа, никакого жульничества". "И здесь я прошу коллег, которые присутствуют в зале, и тех, кого нет среди нас, где-то на местах работают, чтобы нас услышали: это точно надо контролировать, нужно внимательно к этому относиться", - сказал российский лидер.

Журналисты, участвующие в медиафоруме, рассказали о проблемах со строительством больниц в Севастополе. Так, в городе не началось запланированное строительство инфекционной больницы и онкологического центра. А исполнителей не могут найти. "По Севастополю - да, я обязательно вернусь к этому. Средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работают региональные власти в этой связи. Более того, если этих средств недостаточно, мы добавим. Надо только понять, как расходуется то, что уже выделено. Я обязательно посмотрю на это, даже не сомневайтесь", - сказал президент.

В рамках тематического блока "Здравоохранение" на медиафоруме Путину рассказали об онкобольной жительнице Севастополя Елене Красулиной, которой отказали в химиотерапии в Севастополе после операции в Москве. Как сообщила одна из участниц форума, пациентка впоследствии скончалась дома, так и не получив эту помощь, а в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после выхода телесюжета, никто пока не наказан. "Конечно, с голоса очень трудно сделать какие-то выводы, понятно, но я вас уверяю, мы это так с вами не оставим, обязательно посмотрим, что там происходило на самом деле", - отреагировал Путин. "И что касается операции, и что касается химиотерапии, и вымогательства, о котором вы сейчас сказали, - безусловно, даже сомнений быть не может, правовая оценка будет дана действиям всех должностных лиц", - пообещал президент. Кроме того, Путин добавил, что необходимо найти оптимальный режим взаимодействия федеральных и региональных властей по программе паллиативной помощи, чтобы деньги на эти цели выделялись и на оказание такой помощи по индивидуальному принципу.

Еще один вопрос из Крыма поступил по поводу завышенных цен. Путин заявил, что ему эта проблема известна и власти работают над ее комплексным решением. Он также выразил надежду, что Крымский мост сыграет свою роль в улучшении снабжения товарами крымского региона. Путин заверил, что в конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена и заработает.

По теме "Жилье и городская среда" президенту рассказали резонансную историю из Рязани. Там на строительство детской площадки было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам. Путин заявил, что рассчитывает, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин разберется в этой ситуации. "Это просто криминальная история", - оценил он. Президент подробно расспросил о сложившейся ситуации. "Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - возмутился он. "Многое делается, но этот случай удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит", - заметил Путин. Кроме того, он поддержал прозвучавшую на форуме идею обязать публиковать в интернете фотоотчеты о таких работах и проектную документацию.

Еще одна похожая ситуация произошла в Бурятии. Местные журналисты рассказали о махинациях с жильем для выпускников детских домов, в результате которых бизнесмен сидит под домашним арестом, а чиновник - в следственном изоляторе. Президент на это сказал, что с чиновников должен быть особый спрос, а они обязаны понимать, что несут большую ответственность. "Бизнесмены говорят, что их нельзя сажать за решетку. А у чиновника особое положение, на нем особая ответственность, это как средство повышенной опасности. Он должен отвечать по-особому. В этом есть смысл определенный, между прочим", - заявил он. В целом Путин заявил, что почти половина сирот, достигших 18-летнего возраста, не получают вовремя положенное им жилье. По его словам, для решения этой проблемы может быть принята отдельная программа, "потому что "это очень серьезная история".

По поводу того, как должны вести себя чиновники, Владимир Путин также высказался, выслушав другую историю из Пензы. Там из-за долгого ремонта в многоквартирном доме ветераны войны семь месяцев не имели возможности выйти на улицу. Но все проблемы были решены после публикации в СМИ. Президент на это заявил, что местные власти должны реагировать на правдивые сюжеты в СМИ о нарушениях мгновенно. При этом он предупредил, что просто выступления в прессе не могут быть основанием каких-либо действий "гражданско-правового характера".

Путин также рассказал, как сам без лифта жил больше 30 лет и носил свою соседку на руках на пятый этаж. "Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие!" - прокомментировал он саму ситуацию в Пензе.

Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений, так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась

Резонансные вопросы прозвучали по теме экологии по поводу строительства мусоросжигающих заводов. Так, одна из участниц медиафорума рассказала главе государства, что жители Архангельской области с тревогой следят за ситуацией на железнодорожной станции Шиес, куда планируют вывозить мусор из Москвы.

Владимир Путин на это ответил, что вопрос строительства мусорных полигонов нужно решать не только между главами Москвы и Архангельской области, но и с учетом мнения жителей. "Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области. - Прим. "РГ") живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", - подчеркнул Путин.

"Вообще не очень понимаю, зачем опять создавать полигон, если о нем идет речь, в непосредственной близости от населенных пунктов", - добавил президент. Кроме того, он потребовал вообще строго следить за строительством мусороперерабатывающих заводов "и на государственном уровне, и на общественном с вашей помощью".

Екатеринбургский вопрос

Найти оптимальное решение

Журналист из Екатеринбурга Иван Морозов спросил, что президент думает по поводу ситуации, сложившейся в его городе, где прошли несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. "Жители против, ни те, ни другие друг друга не слышат, ситуация дикая", - заметил Морозов.

Владимир Путин признался, что узнал об этой ситуации только в среду и был удивлен происходящим. "Это ваша чисто региональная история, и, как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает, но все имеют право на собственное мнение. Если речь о жителях этого микрорайона, то, безусловно, это мнение надо учесть. Если речь идет не о записных активистах, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить", - заметил президент. Для того, чтобы учесть мнение людей глава государства предложил провести опрос. "Есть простой способ - провести опрос, - сказал Путин. - И меньшинство должно подчиниться большинству. Он отметил, что в сложившейся ситуации инвесторы, городские власти, которые собираются строить храм, должны обеспечить, чтобы в нужном для людей месте рядом был высажен другой лес, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются. "Нужно не перетягивать канат и ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти должны заниматься именно этим - найти оптимальное для проживающих там людей решение", - заявил Путин.