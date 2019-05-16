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Рубрика: Власть

Скорость ракеты

Владимир Путин рассказал о новых задачах в космосе
Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Российская газета - Столичный выпуск № 105(7863)
За последние шесть лет орбитальная группировка космических аппаратов России обновлена и увеличена в 1,5 раза. Президент отметил, что от способности эффективно решать в космосе задачи по безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета. Об этом он заявил на очередном совещании по вопросам ОПК в Сочи. В этом сезоне серия военных совещаний посвящена вопросам развития Воздушно-космических сил России.

"За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80 процентов и увеличен в 1,5 раза", - заявил президент.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин осмотрел новые ракеты и самолеты в Центре им. Чкалова

Он также рассказал, что последовательно развивается космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. "Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется "по нормативам", зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства. Повысились возможности орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи, глобальной навигационной системы", - пояснил Путин.

Говоря об успехах, президент тем не менее рассказал и о накопившихся системных проблемах в ракетно-космической отрасли. "Безусловно, их нужно решать. И главное - говорил уже об этом неоднократно - нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы, необходимо двигаться вперед, планомерно наращивать, развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения", - призвал он.

В связи с этим среди важных задач президент обозначил необходимость четкого выполнения всех заданий гособоронзаказа предприятиями ракетно-космической отрасли.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что органы военного управления должны быть обеспечены в полном объеме космическими системами и комплексами, которые позволяют получить необходимую информацию. По его словам, эти данные напрямую влияют на характер вооруженной борьбы сегодня. "Мы это с вами прекрасно знаем, понимаем и убедились в этом в ходе борьбы с террористическими бандами в Сирии", - пояснил президент.

Состав военной орбитальной группировки обновлен на 80 процентов и увеличен в 1,5 раза

Российский лидер подчеркнул, что министерство обороны и другие ведомства должны иметь оперативную и достоверную информацию о ракетно-космической, метеорологической, картографической обстановке, о состоянии и деятельности вооруженных сил иностранных государств.

И еще одна ключевая задача, по словам президента, необходимость развития наземной инфраструктуры, которая обеспечивает запуски космических аппаратов военного и двойного назначения, в том числе на космодроме Плесецк.

Путин пояснил, что установка современных систем запуска ракетоносителей типа "Союз-2" и "Ангара" "позволили сократить типовой ряд применяемых ракет в два раза".

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