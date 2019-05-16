С просьбой дать людям такую возможность к президенту РФ обратился известный актер и общественный деятель Константин Хабенский в ходе одной из "Прямых линий". Благодаря новому закону, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, у родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. "Иногда речь идет о последней возможности, о последних часах, чтобы попрощаться с человеком, его поддержать", - заявил он.

Пока что возможность посещения реанимации родственниками остается на усмотрении руководства лечебных учреждений. То есть пускать их необязательно, пояснял ранее один из авторов документа, депутат Госдумы Николай Герасименко.

Общие требования к организации посещения определит минздрав (например, может быть прописано, что родственники с гриппом не допускаются, предположил автор). А в реанимационное отделение роддома и вовсе пускать не нужно, затруднено и посещение реанимации инфекционных стационаров, добавил глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. В общем нужна тонкая настройка, превращать реанимацию в проходной двор нельзя, ведь в этих отделениях врачи борются за жизнь людей, уверены в профильном комитете.