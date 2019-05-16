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Рубрика: Власть

Рядом с близкими

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)

Законопроект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.

С просьбой дать людям такую возможность к президенту РФ обратился известный актер и общественный деятель Константин Хабенский в ходе одной из "Прямых линий". Благодаря новому закону, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, у родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. "Иногда речь идет о последней возможности, о последних часах, чтобы попрощаться с человеком, его поддержать", - заявил он.

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Пока что возможность посещения реанимации родственниками остается на усмотрении руководства лечебных учреждений. То есть пускать их необязательно, пояснял ранее один из авторов документа, депутат Госдумы Николай Герасименко.

Общие требования к организации посещения определит минздрав (например, может быть прописано, что родственники с гриппом не допускаются, предположил автор). А в реанимационное отделение роддома и вовсе пускать не нужно, затруднено и посещение реанимации инфекционных стационаров, добавил глава думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. В общем нужна тонкая настройка, превращать реанимацию в проходной двор нельзя, ведь в этих отделениях врачи борются за жизнь людей, уверены в профильном комитете.

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