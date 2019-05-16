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Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен"

Новости
    16.05.2019, 14:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован новый трейлер байопика о сэре Элтоне Джоне, одного из наиболее успешных музыкантов в истории планеты, -

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер зомби-комедии Джима Джармуша
фильма "Рокетмен". И давно уже ясно, что зрелище нас ждет крайне яркое.

Ролик, "нарезанный" специально для нынешнего МКФ в Канне, доступен на YouTube и, поверьте, его не стоит пропускать.

Устойчивое же дежавю, возникающее то и дело, имеет простое объяснение - частично над лентой поработали те же люди, что сняли призовую "Богемскую рапсодию", трогательное жизнеописание Фредди Меркьюри.  

Российская премьера феерии - 6 июня.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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