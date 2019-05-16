Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен"

Фото: kinopoisk.ru
На YouTube обнародован новый трейлер байопика о сэре Элтоне Джоне, одного из наиболее успешных музыкантов в истории планеты, -фильма "Рокетмен". И давно уже ясно, что зрелище нас ждет крайне яркое.
Ролик, "нарезанный" специально для нынешнего МКФ в Канне, доступен на YouTube и, поверьте, его не стоит пропускать.
Устойчивое же дежавю, возникающее то и дело, имеет простое объяснение - частично над лентой поработали те же люди, что сняли призовую "Богемскую рапсодию", трогательное жизнеописание Фредди Меркьюри.
Российская премьера феерии - 6 июня.
Предыдущий трейлер смотрите здесь.