Вышел трейлер байопика Элтона Джона от продюсера "Богемской рапсодии"

Полку "Богемской рапсодии" и "Грязи" Motley Crue стремительно прибывает: на YouTube-канале студии Paramount появился трейлер "Рокетмена" (Rocketman) - байопика человека-праздника и главного крокодайл-рокера планеты Земля сэра Элтона Джона.

Обещано обозрение всех верстовых столбов карьеры.

По-разному, конечно, можно относиться к личности и обширному творчеству рыцаря Геркулеса, но стоит заранее признать: нас ждет отменное зрелище с прорвой годных баек.

Плюс жару наподдаст в меру тихий, но симпатичный и породистый каст: Тэрон Эджертон, "игроспрестольный" Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода", "Черное зеркало"), Джейми Белл ("Нимфоманка", Бен Гримм из "Фантастической четверки"), Тейт Донован ("Хорошие парни", "Схватка"), Стивен Грэм ("Табу", "Подпольная империя", "Большой куш"), Харриет Уолтер ("Аббатство Даунтон", "Корона"), Чарли Роу ("Рок-волна", "Робин Гуд") и Стивен Макинтош ("Карты, деньги, два ствола", "Лютер").

Режиссер - Декстер Флетчер, что работал как продюсер над "Богемской рапсодией". Поэтому сложно не замечать отчетливую зеркальность ряда моментов обеих картин.

Сценарий написал "оскаровский" номинант Ли Холл ("Билли Эллиот", "Ветер в ивах", "Виктория и Абдул").

Российский прокат - с 6 июня.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.