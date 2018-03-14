Хью Лори предложили сыграть роль принца Филиппа в 3 сезоне "Короны"

Британский актер, продюсер, сценарист, а вдобавок еще и неплохой писатель Хью Лори, возможно, вновь сможет порадовать поклонников своего таланта, а также предоставить всем желающим в последнее время редкую возможность насладиться островным английским в его исполнении.

Согласно сообщению британской газеты Daily Mail, 58-летнему актеру адресовали предложение сыграть роль принца Филиппа, супруга ныне царствующей королевы Елизаветы II в третьем сезоне сериала "Корона" (The Crown), созданного усилиями сервиса потокового видео Netflix, который смог привлечь к участию в дорогостоящем амбициозном проекте целую плеяду известных британских актеров театра и кино.

Газета цитирует заявление создателя "Короны" Питера Моргана, которому "очень хотелось бы", чтобы именно Лори сыграл герцога Эдинбургского в расцвете лет. Напомним, два предыдущих сезона "Короны" охватили временной промежуток начала пятидесятых-середины шестидесятых годов.

Немногим ранее стало известно о том, что на роль британского монарха в зрелом возрасте была утверждена Оливия Колман, закончившая в минувшем году свое участие в сериале "Убийство на пляже" (Broadcurch) в связи с завершением последнего.

Предыдущими исполнителями главных ролей были Мэтт Смит и Клэр Фой, с честью справившиеся с поставленной задачей.

Предполагается, что новая актерская пара сыграет в череде эпизодов, охватывающих события с конца шестидесятых до восьмидесятых.

Если Хью Лори согласится на участие в проекте, это станет его второй работой совместно с Оливией Колман. Предыдущее их сотрудничество происходило в рамках съемок примечательного детектива "Ночной администратор" (The Night Manager), созданного по мотивам произведения Джона Ле Карре и выпущенного BBC в 2016 году.