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Вышел тизер полнометражного продолжения "Аббатства Даунтон"

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    15.12.2018, 13:22
Текст:   Генри Достоевский

Военная тревога в воздухе и идеальная вышколенность кадра - в тизере полнометражного продолжения "Аббатства Даунтон".

Поклонники чопорной бархатно-бравадной драмы, чьи персонажи, закутанные в аристократические одеяния, славились своей хладнокровной саркастической реакцией на любые изменения в обществе (от технического прогресса до эмансипации женщин и т.д.), уже давно ожидают появления полнометражной версии любимого сериала.

Фото: kinopoisk.ru
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Шоу впервые вышло в 2010-м, а уже через год умудрилось попасть в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками телесериал".

Учитывая тщательность и внимание к деталям, которой славились авторы на протяжении почти всех сезонов шоу, ясно одно - лента к моменту релиза будет лишена малейших шероховатостей.

К сожалению, подробности сюжета не раскрываются - кроме того, что действие будет происходить спустя 10 лет после событий концовки шоу, завершившегося в 2015 году. Тем не менее фанаты могут спать спокойно, т.к. за сценарий отвечает автор оригинального сериала Джулиан Феллоуз.

Также известно, что большая часть актеров снова вернется к своим ролям.

Релиз ленты назначен на 20 сентября 2019 года.

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