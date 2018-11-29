Вышел мрачный трейлер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой

Вслед за лаконичным тизером в Сети появился мощный трейлер давно обещанного Идрисом Эльбой пятого сезона психологического триллера "Лютер".

Мрачнейший ролик, который явно придется по вкусу тем, кто скучает по "Ганнибалу", размещен на YouTube-канале BBC.

Как видим, в новом сезоне детективу Лютеру, "чей блестящий ум близок к гению", и всем его традиционным внутренним демонам, предстоит сразиться с очередным изощренным оппонентом.

Отметим, что действо ролика происходит под истеричный и взвинченный кавер на Toxic Бритни Спирс.

Точная дата премьеры пятого сезона, в котором заявлены четыре эпизода, еще не названа.

Премьера сериала состоялась в 2010-го, последний на сегодня эпизод вышел в конце 2015-го.

Лютер - это старший инспектор "убойного отдела" лондонской полиции, на создание которого, по признанию шоураннера серии Нила Кросса, его вдохновили Холмс и Коломбо.