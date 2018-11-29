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Вышел мрачный трейлер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой

Новости
    29.11.2018, 13:48
Текст:   Олег Усков

Вслед за лаконичным тизером в Сети появился мощный трейлер давно обещанного Идрисом Эльбой пятого сезона психологического триллера "Лютер".

Фото: kinopoisk.ru
Чего ждать от продолжения пятого сезона сериала "Викинги"

Мрачнейший ролик, который явно придется по вкусу тем, кто скучает по "Ганнибалу", размещен на YouTube-канале BBC.

Как видим, в новом сезоне детективу Лютеру, "чей блестящий ум близок к гению", и всем его традиционным внутренним демонам, предстоит сразиться с очередным изощренным оппонентом. 

Отметим, что действо ролика происходит под истеричный и взвинченный кавер на Toxic Бритни Спирс. 

Точная дата премьеры пятого сезона, в котором заявлены четыре эпизода, еще не названа.

Премьера сериала состоялась в 2010-го, последний на сегодня эпизод вышел в конце 2015-го.

Лютер - это старший инспектор "убойного отдела" лондонской полиции, на создание которого, по признанию шоураннера серии Нила Кросса, его вдохновили Холмс и Коломбо.

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