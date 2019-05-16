Взыскать деньги с казны можно будет только через суд

Пленум Верховного суда России перекроет мошеннические схемы получения бюджетных средств: взыскать долги с казны можно будет только через суд, а получить деньги по исполнительным листам смогут только взыскатели. Посторонним деньги не переведут.

16 мая пленум Верховного суда России рассмотрел проект постановления, разъясняющее тонкости взыскания средств с казны. Речь о ситуациях, когда государство выступает ответчиком в суде и должно выплатить победившей стороне обозначенные суммы. Например, именно из казны граждане получат компенсации за судебную волокиту. В целом правовых ситуаций, когда бюджет оказывается в долгу перед человеком или организацией, масса. Однако любые взыскания, как говорится в документе, возможны только через суд.

Из казны граждане получат компенсации за волокиту. Есть ситуации, когда бюджет в долгу перед человеком животных

Как пояснил адвокат Вячеслав Голенев, подготовленный проект проводит четкий водораздел в бюджетных правоотношениях: приоритет отдается Бюджетному кодексу Российской Федерации над всеми остальными законодательными актами.

"А в Бюджетном кодексе установлен специальный правовой режим: иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в силу которого обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы осуществляется только на основании судебного акта", - говорит Вячеслав Голенев.

Также адвокат обратил внимание на еще одно положение проекта: получить присужденные деньги сможет только взыскатель. Ни представители, ни любые посторонние лица получить деньги не смогут, даже если перевести средства из казны на их счета попросит сам взыскатель. Это правило перекрывает некоторые мошеннические схемы обналичивания бюджетных средств.

"Данные разъяснения направлены против недобросовестных, взыскателей, например, так называемых обнальщиков, либо недобросовестных представителей сторон, которые злоупотребляли своим правом на получение денежных средств из бюджета, - говорит Голенев. - Теперь такое взыскание допускается только в пользу самого взыскателя лично, что устанавливает правовую определенность в отношениях взыскатель-бюджет".

Человеку, сменившему имя, фамилию, отчество не придется заново проходить все судебные инстанции и доказывать, что он - это он. Достаточно будет приложить соответствующие подтверждающие документы к заявлению о взыскании.

"Окончательно разрешен давно назревший вопрос о том, начисляются ли меры ответственности (неустойки, проценты) за неисполнение обязательств госорганами по госконтрактам. Да начисляются, эти отношения являются как гражданско-правовыми, так и обладают публично-правовым элементом, однако в этих отношениях нормы гражданского законодательства имеют приоритет перед Бюджетным кодексом", - поясняет юрист.

Также документ разъясняет, что судебные приставы не занимаются исполнением судебных актов, по которым обращено взыскание на средства бюджетов. Как сказано в проекте, такими органами являются либо финансовые органы соответствующего уровня, либо казначейство (в отношении казенных учреждений), либо распорядитель (министерство или служба) средств бюджета в соответствующих случаях.

Так что исполнительный лист надо направлять сразу туда. Система отработана, люди получают взысканные средства без сбоев.