YouTube отказался выдать "золотую кнопку" каналу "RT на русском"

Видеохостинг YouTube не стал выдавать "золотую кнопку" каналу "RT на русском".

Канал в конце апреля набрал более 1 млн подписчиков. Обычно в таких случаях пользователи получают символическую награду - "золотую кнопку". Она отмечает роль канала в привлечении на площадку новых зрителей. Как сообщает RT, телеканал отправил запрос, в ответ на который в службе поддержки сервиса сказали о том, что RT на русском не соответствует неким критериям - якобы "кнопку" не выдают аккаунтам, которые получают финансирование от государства.

При этом ранее "RT на русском" удостаивался "серебряной кнопки", а каналы RT на других языках на хостинге получали "золотые кнопки".