YouTube отказался выдать "золотую кнопку" каналу "RT на русском"

Новости

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача 16:56
Володин поторопил коллег по поводу поправок о питании школьников 16:52
Пятый эпизод восьмого "Игры престолов" стал самым просматриваемым 16:50
На Кубани замминистра АПК края заподозрили в крупной взятке 16:48
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин прошел повторную реабилитацию 16:47
В Астрахани колясочников освободили от уплаты транспортного налога 16:41
В Севастополе запустили систему экстренных вызовов 112 16:30
Переговоры по газу с Украиной будут после инаугурации Зеленского 16:25
В КБР на женщину завели дело за вербовку террористов 16:20
В Петербурге появился памятник бордюру и поребрику 16:10
Двух пермяков осудили за торговлю поддельным алкоголем 16:09
Подробности о длинном УАЗ "Профи" - настоящем конкуренте ГАЗели 16:04
Северодвинец открыл стрельбу из окна по машине и ранил водителя 16:00
Путин поручил пересмотреть ценообразование в строительстве 15:59
В Китае обнаружили гигантский некрополь династии Хань 15:55
"История одной матери": балетная премьера с участием Натальи Осиповой 15:54
Шоу "Голос. Дети" получит специальный выпуск 15:53
Представитель Беларуси займет пост генсека ОДКБ с 2020 года 15:45
Собянин: В Москве в ближайшее время построят 15 новых зданий для полиции 15:45
Путин поддержал идею адресной помощи при подготовке детей к школе 15:44
Найдено недостающее звено эволюции возрастом 22 миллиона лет 15:37
В Иране ответили на решение США вывести своих госслужащих из Ирака 15:36
Выплачены все компенсации из бюджета жертвам катастрофы SSJ-100 15:34
В России могут появиться водительские права на электросамокат 15:30
В Крыму "сбили" иностранный самолет-разведчик 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
16.05.2019 15:23
Рубрика: Общество

YouTube отказался выдать "золотую кнопку" каналу "RT на русском"

Видеохостинг YouTube не стал выдавать "золотую кнопку" каналу "RT на русском".

Facebook заблокировал страницы проектов телеканала RT по наводке CNN

Канал в конце апреля набрал более 1 млн подписчиков. Обычно в таких случаях пользователи получают символическую награду - "золотую кнопку". Она отмечает роль канала в привлечении на площадку новых зрителей. Как сообщает RT, телеканал отправил запрос, в ответ на который в службе поддержки сервиса сказали о том, что RT на русском не соответствует неким критериям - якобы "кнопку" не выдают аккаунтам, которые получают финансирование от государства.

При этом ранее "RT на русском" удостаивался "серебряной кнопки", а каналы RT на других языках на хостинге получали "золотые кнопки".

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии YouTube
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"