За полеты в обход Москвы не возьмут НДС

В настоящее время на такие услуги действует ставка НДС в 10%. Налог не берут на полеты в Крым, Севастополь, Дальний Восток и Калининград.

Правительство предложило распространить льготные правила на все перелеты между городами РФ, минуя столичное воздушное пространство. Это позволит наладить прямое авиасообщение между регионами. Чтобы не платить НДС, пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки должны быть расположены вне московского авиаузла. Цель - не прекратить полеты в главный город страны совсем.

"Проблема лишь в том, что у нас зачастую, чтобы добраться с помощью авиатранспорта из одного субъекта в соседний, необходимо использовать авиаперелет через Москву, - заявил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. - Ведь самолет летает не каждый день, либо в неудобное время, либо вообще не летает".

Следовательно, прямые межрегиональные перевозки станут более выгодными, и снижение налоговой нагрузки на такие рейсы, как полагают в кабмине, приведет к удешевлению авиабилетов.

Комитет по бюджету предлагает предоставить данную льготу с 1 июля 2019 года. При этом рейсы, выполняющиеся через московские аэропорты, по-прежнему будут облагаться НДС в размере 10%.