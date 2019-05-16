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16.05.2019 15:35
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Железнодорожный состав "Китай-Европа" запечатлели на почтовых марках

15 июня 2019 года в китайском городе Иу (провинция Чжэцзян) пройдет торжественная презентация новых почтовых марок с изображением железнодорожного грузового состава "Китай-Европа" (Иу-Мадрид). На мероприятие приглашен известный датский скульптор Мартин Мок. Он подпишет договор, после чего марки поступят в продажу, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

15 мая было объявлено о выпуске почтовых марок, посвященных маршруту Иу-Мадрид. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая 15 мая было объявлено о выпуске почтовых марок, посвященных маршруту Иу-Мадрид. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
15 мая было объявлено о выпуске почтовых марок, посвященных маршруту Иу-Мадрид. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В один комплект войдут две марки, каждая номинальной стоимостью 1,2 юаня. Марки разработаны знаменитым дизайнером Цзян Вэем в сотрудничестве с известным датским скульптором Мартином Моком. Они напечатаны с использованием техники гравировки с цветной печатью, которая признана лучшим на сегодня методом печати марок. Традиционно марки имеют прямоугольную форму, в то время как специальный комплект марок с изображением железнодорожного грузового состава "Китай-Европа" имеет форму параллелограмма. По замыслу создателей, это отражает скорость поезда и подчеркивает в динамике красоту движения железнодорожного грузового состава. На сегодня Китай выпустил всего более 20 комплектов марок особой формы.

Движение железнодорожных грузовых составов по маршруту "Китай-Европа" (Иу-Мадрид) открылось 18 ноября 2014 года. Первый поезд был загружен мелкими товарами из Иу, он покинул территорию Китая через КПП Алашанькоу в Синьцзяне, проследовал через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию и Францию. Время в пути из Иу до Мадрида составило 21 день.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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