Аллигатор забрался на авиабазу во Флориде

Крупный аллигатор проник на летное поле авиабазы Макдилл ВВС США в американском городе Тампа (штат Флорида). Рептилия попала туда из близлежащего водоема.

Операция по возвращению животного обратно в среду обитания не сильно повлияла на работу авиабазы, так как инцидент произошел ранним утром, передает Air Force Times. Для транспортировки аллигатора пришлось использовать небольшой погрузчик.

Рептилия не представляла опасности ни для людей, ни для самолетов. При эвакуации никто, включая аллигатора, не пострадал.