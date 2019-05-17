Новости

Одного из крупнейших производителей уличили в выпуске каши с ГМО 21:29
Ученые рассказали Путину об идее создать проект для всего человечества 21:23
В Луганской области мужчина подорвал гранату в отделении банка 21:17
Авиакомпания Azur air отменяет питание пассажиров на рейсах до пяти часов 21:09
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах 21:07
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины 20:58
Родившийся в семье российских иммигрантов писатель скончался в США 20:58
РФ обеспечит строящиеся суда собственными газотурбинными двигателями 20:51
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома 20:49
В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и "КамАЗом" 20:37
СК выяснит, как на свалке под Мурманском оказались воинские надгробия 20:11
Президент ОСК назвал основную ударную силу будущего авианосца России 20:07
Путин обсудит с главой РАН проблему приглашения в РФ иностранных ученых 19:59
Путин пообещал упростить систему распоряжения грантами 19:55
К достройке ЖК "Окский берег" могут привлечь инвестора 19:49
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и "КамАЗом" 19:39
В Совфеде назвали значение упрощенного гражданства РФ для Донбасса 19:22
Путин призвал создать условия для возвращения ученых, уехавших из России 19:18
На Ставрополье СК проверит вину врачей в гибели ребенка 19:14
Пьяная пенсионерка заплатит штраф за дебош на борту самолета в Крым 19:05
В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание 19:01
Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала 18:40
Глушаков не полетел со "Спартаком" на матч с "Крыльями Советов" 18:36
Московские суворовцы победили на фестивале "Старт в науку" 18:14
Протестную группу в Екатеринбурге дискредитировали нарушители порядка 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 21:09
Рубрика: Экономика

Авиакомпания Azur air отменяет питание пассажиров на рейсах до пяти часов

Текст: Евгений Гайва

Авиакомпания Azur Air, которая является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в России, отменяет питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов, сообщили в компании.

Пассажирам эконом-класса оставят только горячие напитки и воду, а в бизнес-классе будут кормить по-прежнему. Изменения вступят в силу с 1 июня этого года.

Фото: iStock
На авиадебоширов могут разрешить надевать наручники

"Такое решение принято исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок, на которую воздействуют несколько факторов. В их числе существенный рост стоимости авиационного топлива - минимум на 30 процентов в 2018 году", - пояснили в авиакомпании причины такого решения.

Также на отмену питания повлиял рост аэропортовых сборов из-за реконструкции терминалов, аэровокзальной инфраструктуры и повышения качества пассажирского сервиса, уточнили в Azur air. Тем самым в компании рассчитывают сохранить бюджетную перевозку "к лучшим мировым курортам", оставив стоимость услуги на прежнем уровне, а может быть даже и снизив ее.

При этом, предоставление стандартных рационов питания на рейсах длительностью более пяти часов осталось неизменным, подчеркнули в авиакомпании.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правила авиаперевозок
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал создать условия для возвращения ученых, уехавших из России
Матвиенко: Санкции США не остановят "Северный поток-2" и "Турецкий поток"
Пушков: Главное, чтобы места Климкина и Турчинова не заняли их клоны
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко