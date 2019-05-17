Авиакомпания Azur air отменяет питание пассажиров на рейсах до пяти часов

Авиакомпания Azur Air, которая является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в России, отменяет питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов, сообщили в компании.

Пассажирам эконом-класса оставят только горячие напитки и воду, а в бизнес-классе будут кормить по-прежнему. Изменения вступят в силу с 1 июня этого года.

"Такое решение принято исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок, на которую воздействуют несколько факторов. В их числе существенный рост стоимости авиационного топлива - минимум на 30 процентов в 2018 году", - пояснили в авиакомпании причины такого решения.

Также на отмену питания повлиял рост аэропортовых сборов из-за реконструкции терминалов, аэровокзальной инфраструктуры и повышения качества пассажирского сервиса, уточнили в Azur air. Тем самым в компании рассчитывают сохранить бюджетную перевозку "к лучшим мировым курортам", оставив стоимость услуги на прежнем уровне, а может быть даже и снизив ее.

При этом, предоставление стандартных рационов питания на рейсах длительностью более пяти часов осталось неизменным, подчеркнули в авиакомпании.