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17.05.2019 16:19
Рубрика: В мире

Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Поставка российской нефти транзитом через Беларусь на украинскую территорию нестабильна и сейчас приостановлена, сообщил 17 мая белорусский концерн "Белнефтехим". Причина носит технический характер: на Украине просто не осталось свободных резервуаров для откачки загрязненного потока из трубопровода "Дружба".

"Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая, - говорится в сообщении белорусской компании. - Транзит нефти в сторону Польши не осуществляется". При этом Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси, несмотря на проходящий ремонт, сейчас в достатке получает очищенную российскую нефть, второй НПЗ - "Нафтан" - пока загружен не полностью.

Фото: iStock
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Накануне в Москве прошла встреча вице-премьера РФ Дмитрия Козака с вице-премьера Беларуси Игорем Ляшенко, на которой в том числе обсуждалось очищение экспортного потока в "Дружбе". О его загрязнении хлорорганикой стало известно 19 апреля, с тех пор поставки нефти в сопредельные с Россией страны в западном направлении идут с перебоями.

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Некоторый объем хлорированной нефти попал и на территорию Украины. После загрязнения потока требуется ремонт как минимум одной из труб "Дружбы", говорил Дмитрий Козак. Экспорт очищенной нефти по в полном объеме будет восстановлен в конце мая - начале июня, оценивал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В мире экс-СССР Беларусь Экономика Отрасли Нефть и газ
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