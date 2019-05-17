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17.05.2019 00:05
Рубрика: В мире

Трамп рассудит

Белый дом предложил жаловаться на соцсети
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 105(7863)
Белый дом запустил онлайн-страницу для жалоб американцев на предвзятую, с их точки зрения, блокировку записей в социальных сетях. Безобидная, казалось бы, инициатива, на самом деле имеет довольно давнюю и потенциально далекоидущую политическую подоплеку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дело в том, что президент США Дональд Трамп и его единомышленники регулярно обвиняют соцсети, такие как Facebook и Twitter, да и другие базирующиеся в Силиконовой долине технологические компании, в насаждении либерального мировоззрения, которого придерживается оппозиционная Белому дому Демократическая партия. В результате, как считает Трамп, соцсети "закрывают глаза" на агрессивные высказывания сторонников демпартии и в то же время блокируют поддерживающих президента консерваторов. А поисковики выдают результаты, более ориентированные на либеральную аудиторию. Например, когда Facebook в этом месяце заблокировал несколько крайне правых активистов, Трамп в "Твиттере" пригрозил ввести регулирование для технологических гигантов и обвинил их в установлении либеральной "цензуры для граждан США".

Президент США и его единомышленники регулярно обвиняют соцсети в насаждении либерального мировоззрения

При переходе по указанной на сайте Белого дома ссылке пользователи видят следующее сообщение: "Социальные сети должны продвигать свободу слова. Каковы бы ни были ваши взгляды, если вы подозреваете, что против вас предприняли такие действия (блокировка учетной записи. - "РГ") из-за политической предвзятости, расскажите об этом президенту Трампу". Далее пользователю предлагается ответить на несколько вопросов о себе и описать свой случай.

Фото: AP/Eric Risberg
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Пока речи о каких-то последствиях для индустрии от обработки этих сообщений не идет, но шаг Белого дома может оказаться предвестником более серьезных мер. Администрация Трампа намекает на готовность к решительной борьбе против интернет-гигантов и, возможно, стремится собрать побольше фактуры в обоснование своей позиции, в том числе в свете приближающейся президентской гонки 2020 года. Ведь на выборах 2016 года Twitter, где у Трампа около 60 миллионов подписчиков, стал для него ключевой платформой общения со сторонниками в обход прессы.

В США и других странах Запада бурно развивается дискуссия о том, что делать со взрывным ростом влияния, которое соцсети и интернет-технологии в целом способны оказывать на реальный мир. Причем вопрос сейчас уже не столько в том, нужно ли вводить регулирование, сколько в том, как конкретно это делать. Одним из приоритетов здесь является борьба с распространением виртуального контента экстремистов, результатом которого становится реальное насилие.

Между тем

Если у граждан США, находящихся в Австрии, возникнет проблема, требующая помощи консульской службы, например, украдут паспорт или возникнут трудности в путешествии, то с 15 мая им не надо будет искать координаты ближайшей дипмиссии. Они смогут зайти в любой ресторан сети McDonald s на территории Австрии, и персонал заведения будет обязан помочь им связаться с консульской службой. Это стало возможным благодаря соглашению, заключенному между Бюро консульских дел Госдепартамента США и австрийским подразделением сети ресторанов быстрого питания, хорошо знакомых американцам.

Подготовил Константин Волков

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