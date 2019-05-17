Без сквозняков и протечек

Сегодня к услугам проектировщиков и строителей - полный набор современных и в том числе энергоэффективных материалов. Как зарубежного, так и отечественного производства. Однако игроки рынка не спешат их использовать, продолжая строить так же, как и 20, и 30 лет назад. Все это сказывается не только на качестве нашей жизни, но и выливается в долгосрочной перспективе в огромные траты государства на эксплуатацию такого жилья. Можно ли сдвинуть ситуацию с мертвой точки?

Энергоэффективные стекла, пеностекло, базальтовая арматура, светодиодное освещение, современные материалы для утепления фасадов зданий - вот лишь малая часть списка инновационных материалов и решений, готовых к использованию при строительстве и капитальном ремонте зданий. Все эти материалы доступны, но применяются очень редко. При этом эффект от их использования очевиден и выражается в конкретных цифрах.

"Я была изумлена, когда познакомилась с практикой РОСНАНО и Фонда инфраструктурных и образовательных программ (https://fiop.site/ ), по разработке и внедрению нанотехнологий в строительстве - рассказывает о проекте реконструкции многоквартирного дома в Калужской области председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. - Я насчитала 38 позиций, которые можно использовать именно в сфере ЖКХ, строительства и предоставления коммунальных услуг".

Для утепления фасада двухэтажного дома в деревне Картышово, который был построен в 1979 году, использовали базальтовую вату, для теплоизоляции кровли - пеностекло производства компании ICM Glass. Само здание усилили системами внешнего армирования на базе композитных углеродных лент, произведенных в Нанотехнологическом центре композитов (http://www.nccrussia.com/ru/). В подъездах дома были установлены светодиодные светильники и датчики движения, которые позволяют экономить электроэнергию. Использование инновационных разработок позволило снизить расходы на эксплуатацию здания: после проведения реконструкции, жители потратили на отопление на 30% меньше и на 50% меньше на освещение.

Скупой платит дважды

Положительный опыт реконструкции дома в Калужской области можно взять за основу и тиражировать в других регионах нашей страны, однако этого не происходит. По-прежнему, вместо современных, прочных и долговечных материалов используются решения, не только не рассчитанные на долгую эксплуатацию, но зачастую вредные для здоровья.

По мнению Галины Хованской, причина сложившейся ситуации в не проработанности отраслевого законодательства.

"Пресловутый 44-ый Федеральный закон о закупках в основном работает на понижение стоимости предоставляемых услуг и работ, - объясняет Галина Хованская. - Учитывается только цена квадратного метра возводимого жилья, а жизненный цикл, напротив, нет. Дальнейшая эксплуатация зданий строителей уже, как правило, не волнует. Поэтому они заинтересованы в использовании более дешевых, менее качественных материалов. И о каких нанотехнологиях в этой ситуации можно говорить?"

Сегодня применять контракт жизненного цикла можно лишь при строительстве объектов здравоохранения и образования. При возведении новых жилых домов и капремонте старого жилья, он не предусмотрен, отмечает Хованская. По ее словам, она лично сообщила об этом руководству страны, и надеется, что ситуация все-таки сдвинется с мертвой точки.

"Скупой платит дважды, - говорит Галина Хованская. - Просто нужно взять калькулятор и посчитать. Использование некачественных материалов значительно сокращает нормативный срок между капремонтами. Но может быть и обратная ситуация, если ремонтировать с использованием современных решений, тогда срок можно существенно продлить".

Мой дом - моя энергоэффективная крепость

Ярким примером того, как использование современных материалов позволяет в долгосрочной перспективе окупить вложения в ремонт домов является Германия. В этой стране на законодательном уровне закреплены нормативы по энергоэффективности зданий, достичь которых можно только применяя при строительстве и ремонте решения, позволяющие снизить потребление электро- и теплоэнергии до минимума. Правда, в Германии вопрос собственности на жилье организован иначе, чем в России, и это облегчает внедрение инноваций в строительстве.

"В Германии у многоквартирных домов, как правило, один собственник, - рассказывает исполнительный директор Национального агентства по устойчивому развитию Александр Андрианов. - Это очень важно, потому что, если у вас 500 квартир в доме, и у каждой свой собственник, прийти к каким-то соглашениям даже по мелким вопросам на общем собрании не представляется возможным. А что уж говорить о более серьезных и затратных мероприятиях, таких как утепление дома, реконструкция фасада или монтаже поэтажной вентиляционной установки".

В Германии единоличный собственник дома смотрит на несколько лет вперед, и понимает, что немалые единоразовые вложения в реконструкцию здания окупятся в долгосрочной перспективе. Утепление фасадов, замена обычных балконов на навесные, инсталляция системы вентиляции с рекуперацией - все это в итоге снизит энергопотребление здания в разы. Это как раз и есть тот подход, применение которого в России хочет добиться Галина Хованская - законодательно обязать строителей использовать инновационные материалы и учитывать интересы будущих жильцов.

Ведь жилье, соответствующее всем современным параметрам по энергоэффективности - это не только вопрос экономии, но и качества жизни, параметра, который не так просто выразить в деньгах, но который, несмотря на это, все чаще выходит на первый план.

"Качество жизни безусловно сложное понятие, - размышляет Александр Андрианов. - Если брать его применимость к жилью, то понятно, что сегодня дом - это не просто четыре стены, где можно спрятаться от зимних холодов. Это, скорее, место, чьи параметры управляются вами, и где вашему здоровью нечего не угрожает, где вы чувствуете себя хорошо в любое время, где вы можете полноценно отдыхать и общаться с семьей. Это не столько вопрос энергоэффективности, а именно того, насколько комфортно мы себя чувствуем в своем жилище".

Современные технологии в данном случае выступают не как самоцель, а как средства обеспечения комфорта. Другое дело, что обеспечение приемлемых условий, будь то равномерный прогрев помещения в любой сезон, его освещенность и вентиляция, невозможны без применения инновационных решений. Суммарный эффект от их использования носит вполне ощутимый эффект, выражаемый в конкретных цифрах. Именно политическая воля руководства страны, прямая заинтересованность собственников, и стремление людей создать себе комфортные условия - в сумме дают тот эффект, который мы видим на примере Германии и некоторых других стран Евросоюза.

По словам Александра Андрианова, в России все больше людей начинает задумываться о качестве жизни, и, соответственно, использовать современные строительные материалы и решения. Пускай это пока спрос на отдельные позиции, но он есть. Кто-то самостоятельно утепляет фасады, кто-то ставит энергоэффективные окна, есть даже случаи установки отдельной системы поэтажной вентиляции. Вполне вероятно, что в условиях недостаточной проработки нормативной базы в отрасли, именно такой спрос может сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

"Взять хотя бы энергоэффективные окна, - приводит пример Александр Андрианов. - Раньше их приходилось ввозить из-за рубежа, что выходило очень недешево. Но сегодня есть российские производители, которые делают ровно такую же продукцию, и проблему удалось решить".

Производители стекол и окон - это достаточно большой сегмент строительного рынка. Его игроки напрямую заинтересованы в увеличении спроса на свою продукцию, и лоббируют ужесточение требований по энергоэффективности окон.

"Если их усилия увенчаются успехом, то можно ожидать, что у нас сложится ситуация, схожая с Европой, когда желания потребителей и интересы производителей, будут поддержаны государством, и необходимость использования новейших технологий в строительстве, будет закреплено в нормативной базе", - резюмирует Александр Андрианов.

Стоит отметить, что в настоящее время в России на государственном уровне с участием институтов развития, в частности, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", выстроена работа по стимуляции применения инновационных, "умных" решений. Это и комплексные решения для автоматизации ЖКХ, например, счетчики воды и электроэнергии, системы оптимизации энергопотребления, и решения по управлению освещением (компания "Лайтнет"), светодиодные светильники (компания "ЛЭД-Энергосервис"). Также находят свое применение и инновационные отделочные материалы, такие как система утепления фасадов компании "Термолэнд" и краски ГК "Стена".