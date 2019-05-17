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17.05.2019 12:20
Рубрика: Спорт

"Бостон" победил "Каролину" и вышел в финал Кубка Стэнли

Текст: Данила Жиляев
Фото: AP Photo/Gerry Broome Фото: AP Photo/Gerry Broome
Фото: AP Photo/Gerry Broome

В Национальной хоккейной лиге определился первый финалист Кубка Стэнли. Им стал "Бостон", в финальном противостоянии Восточной конференции победивший "Каролину" за четыре матча и завоевавший Кубок принца Уэльского как лучшая команда Востока.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Каролина", ранее не без труда выбившая из борьбы "Вашингтон" Александра Овечкина, а затем обыгравшая в четырех встречах "Айлендерс", ничего не смогла противопоставить "Бостону", о чем свидетельствует и счет игр серии. Первые два матча "Брюинз" выиграли 5:2 и 6:2 соответственно. Лишь в третьей игре "Харрикейнз" сумели навязать борьбу, но все же уступили 1:2. А в четвертом матче, который состоялся минувшей ночью, "Каролина" и вовсе проиграла всухую - 0:4.

Стоит отметить достижение голкипера "Бостона" Туукки Раска, который оформил свой второй шат-аут в нынешнем плей-офф и вышел на третье место среди европейских вратарей по количеству сухих матчей в Кубке Сэнли. У Раска таких игр теперь семь, и по этому показателю он сравнялся с нашим Евгением Набоковым. Рекордсменом среди европейцев - 14 матчей - является легендарный Доминик Гашек.

Теперь "Бостон" будет ждать соперника по финалу, который определится как минимум в пяти матчах. В финальной серии Запада "Сент-Луис" Владимира Тарасенко пока уступает "Сан-Хосе" 1:2.

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