"Бостон" победил "Каролину" и вышел в финал Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге определился первый финалист Кубка Стэнли. Им стал "Бостон", в финальном противостоянии Восточной конференции победивший "Каролину" за четыре матча и завоевавший Кубок принца Уэльского как лучшая команда Востока.

"Каролина", ранее не без труда выбившая из борьбы "Вашингтон" Александра Овечкина, а затем обыгравшая в четырех встречах "Айлендерс", ничего не смогла противопоставить "Бостону", о чем свидетельствует и счет игр серии. Первые два матча "Брюинз" выиграли 5:2 и 6:2 соответственно. Лишь в третьей игре "Харрикейнз" сумели навязать борьбу, но все же уступили 1:2. А в четвертом матче, который состоялся минувшей ночью, "Каролина" и вовсе проиграла всухую - 0:4.

Стоит отметить достижение голкипера "Бостона" Туукки Раска, который оформил свой второй шат-аут в нынешнем плей-офф и вышел на третье место среди европейских вратарей по количеству сухих матчей в Кубке Сэнли. У Раска таких игр теперь семь, и по этому показателю он сравнялся с нашим Евгением Набоковым. Рекордсменом среди европейцев - 14 матчей - является легендарный Доминик Гашек.

Теперь "Бостон" будет ждать соперника по финалу, который определится как минимум в пяти матчах. В финальной серии Запада "Сент-Луис" Владимира Тарасенко пока уступает "Сан-Хосе" 1:2.