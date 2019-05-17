Букмекеры: Сергей Лазарев займет на "Евровидении" 7-е место

После второго полуфинала, состоявшегося поздно вечером в четверг, ведущие букмекерские конторы мира назвали имя явного фаворита "Евровидения". Его шансы на победу составляют 43 процента - выше, чем у ближайшего преследователя почти в 4 раза! И этот лидер, увы, не Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев выступал вечером в четверг во втором полуфинале и пробился в Grand-final. Выступил очень достойно - драматично и размашисто пел, показывая впечатляющий диапазон голоса, был артистичен, улыбчив… Зрители в зале Expo Tel-Aviv провожали его бурными аплодисментами! Да и номер россиянина был очень хорош и по-режиссерски креативен: благодаря сложной системе зеркал и видео-проекций на сцене порой пело или исполняло нужные мизансцены сразу 10 Сергеев Лазаревых!

Казалось, что после такого отличного исполнения наш артист поднимется с 3-го места, на которое его накануне ставили букмекеры, еще выше! Но все получилось наоборот: теперь аналитики считают, что Сергей Лазарев станет только 7-м.

Зато они подняли на немыслимую высоту котировки на Дункана Лоуренса. По их мнению, шансы голландца на победу составляют уже 43 процента! Да, Дункан прекрасно исполнил балладу Arcade, но очень уж многое он перенял от вокальной манеры Криса Мартина из Coldplay и Мэттью Беллами из Muse, да и от идиом брит-попа. Порой даже могло показаться, что на сцене кто-то из этих замечательных фронтменов. Да, Дункан - абсолютно в тренде современной рок-музыки. Но разве на "Евровидении" не меньше должна цениться творческая индивидуальность, которую и продемонстрировал Сергей Лазарев?!

При этом отрыв от второго места, которое занимает австралийка Кейт Миллер-Хайдке (та самая, что пела всю песню Zero Gravity, паря над сценой на шесте - ее носили на нем дюжие помощники) очень велик.

Шансы у певицы из Австралии, по мнению букмекеров, - "всего" 12 процентов. Столь внушительное преимущество лидера над остальными конкурсантами в истории "Евровидения" было лишь однажды - в 2009 году, в Москве, у белорусского норвежца Александра Рыбака (который в итоге и победил).

Ну, а с третьего места Сергея Лазарева пока сместил Джон Лундвик (который еще вчера был вторым). У шведа 8 % шансов на победу.

После второго полуфинала привлекательно изменились и шансы швейцарца Луки Ханни - все эти месяцы он был в лучшем случае шестым, а теперь его ставят на 4-е место.

Но еще не вечер. Не вечер 18 мая, когда и состоится Grand-final 64-го "Евровидения", который окончательно расставит всех по своим местам. Будем болеть за Сергея Лазарева!

А пока десятка лидеров и их шансы на победу выглядят так:

1. Дункан Лоуренс (Нидерланды) - 43 %

2. Кейт Миллер-Хайдке (Австралия) - 12 %

3. Джон Лундвик (Швеция) - 8 %

4. Лука Ханни (Швейцария)- 6 %

5. Чингиз (Россия) - 5%

6. Махмуд (Италия) - 5 %

7. Сергей Лазарев (Россия) - 5 %

8. Hatari (Исландия) - 3 %

9. Билал Ассани - 3 %

10.KEiiNO (Норвегия) - 2 %

Кстати



При оценке шансов учитывались котировки более чем 10 ведущих букмекерских контор мира. И участники "Евровидения", порой, занимают свои нынешние позиции благодаря разнице в сотые доли процента. Например, отрыв Махмуда от Сергея Лазарева совсем не значительный…



Будем болеть за нашего участника. И верить в то, что Европа его поддержит!



Выступление в Тель-Авиве показало, что Сергей Лазарев этого, безусловно, достоин.