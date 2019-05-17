Что будет с рублем в ближайшие месяцы

Новости

Эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив 07:51
Назван фактор, увеличивающий риск появления рака 07:51
Кусто выступил против выпуска косаток в водах бухты Средняя 07:35
В Приморье тигры научились программировать фотоловушки 07:09
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело в связи со смертью ребенка 06:56
В Московском регионе после ночных заморозков потеплеет до +20 06:48
Истребитель F-16 врезался в здание в Калифорнии 06:45
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные 06:35
В Хабаровском крае осудили женщину, пытавшуюся скинуть сына с балкона 06:25
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией 05:55
Посольство РФ предупредило об ответе на новые американские санкции 05:08
В Якутии отца заподозрили в истязании девятилетнего сына 04:38
На Дальнем Востоке составили рейтинг губернаторов 04:37
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей 04:15
В Охотском море корабли ТОФ атаковали "вражескую" субмарину 04:12
Две россиянки пострадали при авианалете в Йемене 03:49
Мэр Нью-Йорка стал участником президентской гонки в США 02:44
Мадуро назвал Трампа преступником из-за запрета полетов в Венесуэлу 02:02
Аллигатор забрался на авиабазу во Флориде 01:35
Кадыров: Все члены "Терека" просят включить их в санкционный список США 16.05.2019
Челси Мэннинг арестована за отказ свидетельствовать против WikiLeaks 16.05.2019
Александр Беглов посетил новый концертный зал в центре Петербурга 16.05.2019
У Дональда Трампа нашли 14 непогашенных кредитов 16.05.2019
Самолет A320 совершил экстренную посадку в Шереметьево 16.05.2019
РФ внесла в СБ ООН резолюцию о необходимости сотрудничества ООН и ОЗХО 16.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
"Почта России" объявила старт весенней декады подписки
"Почта России" объявила старт весенней декады подписки
17.05.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем в ближайшие месяцы

Текст: Роман Маркелов
Вокруг российской валюты в последние дни создается достаточно позитивный новостной фон. Положительного запала у рубля может хватить еще на месяц-полтора, допускают аналитики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дополнительный позитивный импульс спросу инвесторов на российскую валюту придает положительный отскок на американских и китайских фондовых рынках, отмечают аналитики FxPro. Власти обеих стран убеждают инвесторов в готовности заключить торговую сделку, которая может положить конец торговой войне - такая риторика поддерживает спрос на акции.

Поэтому главными событиями для рубля на ближайшую перспективу станут процесс переговоров между США и Китаем на тему торговых тарифов и статистические данные по китайской экономике, считает портфельный управляющий "Сбербанк управление активами" Дмитрий Постоленко.

Фото: Pixabay
К осени доллар имеет шанс потерять 6 рублей, евро - почти 3 рубля

Окно возможностей для рубля сохраняется во второй половине мая-июне в преддверии вероятного первого снижения ключевой ставки Банка России в текущем году, которое может состояться на заседании 14 июня, добавляют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Ключевым фактором поддержки рубля продолжит выступать и спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ), отмечают они.

Позитив в рубле должен продлиться до конца первого полугодия: высокая цена на нефть и активные покупки рублевых госбумаг нерезидентами будут поддерживать рубль, говорит Постоленко. Во втором полугодии в силу сезонного оттока капитала и снижения рублевых процентных ставок рубль может растерять поддержку, не исключает он.

По прогнозу Постоленко, в ближайшие месяцы курс российской валюты будет находиться в диапазоне 64-65,5 рубля за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ предупредило об ответе на новые американские санкции
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные
Истребитель F-16 врезался в здание в Калифорнии
Две россиянки пострадали при авианалете в Йемене
Челси Мэннинг арестована за отказ свидетельствовать против WikiLeaks